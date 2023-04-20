Оставила присматривать за младенцем 7-летнюю дочь. 5-месячный ребенок ночью упал с девятого этажа в Геленджике, пока матери не было дома

Следователи выясняют обстоятельства трагедии

Трагедия произошла в Архипо-Осиповке под Геленджиком в ночь на 20 апреля. Там из окна девятого этажа выпала 5-месячная девочка. Горе-мамаша в это время дома не ночевала, она оставила присматривать за младенцем 7-летнюю дочь.

- Установлено, что женщина с 7-летней и 5-месячной дочерями проживала в съемной квартире на девятом этаже одного из многоквартирных домов по переулку Славянскому в селе Архипо-Осиповка. Со слов матери, уйдя накануне из дома, она оставила детей одних, а вернувшись, обнаружила тело младшей дочери возле подъезда с повреждениями характерными при падении с высоты, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе, и каким образом малышка выпала из квартиры.

- Тщательным образом также будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье. Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым поставлен на контроль, - добавили следователи.

В настоящее время обсуждается несколько версий случившегося. Старшая сестра сначала рассказала, что пришел сосед и выбросил ребенка из окна. Были версии от девочки, что она взяла на руки малышку и пошла с ней смотреть в окно, чтобы та успокоилась, а ребенок выпал случайно. Местные жители в соцсетях также убеждены, что первоклассница не выдержала и нарочно избавилась от постоянно плачущей младшей сестры, потому что мама всегда оставляла на ней девочку и запирала в квартире.

В настоящее время в случившемся разбираются следователи, они установят точные причины трагедии. Расследование продолжается.