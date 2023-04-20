Совсем скоро пострадавшего ребенка перевезут в больницу Краснодара. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани двухлетний мальчик обварился кипятком на кухне, пока мать спала пьяной. Этот несчастный случай произошел в станице Староминской. В центральную районную больницу привезли ребенка с сильнейшими ожогами. Поражена была половина поверхности тела малыша.

- Установлено, что 18 апреля в больниц госпитализирован ребенок, у которого обнаружены термические ожоги различных частей тела. Их размер составляет 50% и соответствуют II -А, В степени, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края.

Фото из дома, где пострадал малыш. Фото: прокуратура Краснодарского края.

Самому ребенку оказали помощь. Сейчас он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пострадавшего малыша решено перевезти в больницу Краснодара.

Как стало известно, мальчик обварился кипятком в тот момент, когда его мать спала после застолья.

- Мать, которая ранее состояла на учете муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, употребляла алкогольные напитки с раннего утра, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Находясь в состоянии опьянения, она уснула и оставила ребенка без присмотра.

Ребенок забрался на умывальник и открыл горячую воду, пока мать спала. Фото: прокуратура Краснодарского края.

В этот момент малыш бродил по дому. Затем зашел на кухне, забрался на раковину умывальника. Открыв кран с горячей водой, он, вероятно, повис на нем, в результате полилась горячая вода. Так, мальчик получил ожоги ног и туловища.

Прокуратурой Староминского района организована проверка по факту ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей, из-за чего малыш обварился кипятком.

- Также организована проверка деятельности органов и учреждений профилактики несовершеннолетних и обоснованности принятых ими решений в отношении родителя пострадавшего ребенка, - добавляют в надзорном ведомстве.