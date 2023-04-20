Женщину раздавили на тротуаре. Видео жуткой аварии в самом центре Краснодара изучают полицейские

У мэрии Краснодара сбили женщину

Страшная авария произошла вечером, 20 апреля, на обычно самой регулируемой площади Краснодара - прямо напротив мэрии города. Многочисленные камеры из системы "Безопасный город" зафиксировали момент, как синяя "Мазда", явно потеряв управление, сначала пересекает запрещенную разметку. А потом без тормозов летит дальше - на тротуар.

В это время на пешеходной части улицы женщина только успела отпрянуть назад. Но это не спасло ее от сильнейшего удара. Как кукла, она отлетает несколько метров, ударяясь о стену.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки сидела 24-летняя женщина-водитель.

- По предварительной информации, она, двигаясь по ул.Буденного в сторону ул.Красная, не справившись с управлением, совершила наезд на пешехода на тротуаре. Пострадавшая и водитель госпитализированы, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Начата проверка.