Техника послужит для военных ЮВО в зоне СВО. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодарский край передал почти 500 единиц военной техники и оборудования в зону СВО. Его доставят для выполнения боевых целей и защиты мобилизованных с Кубани в ближайшее время. Очередной транш отправили в преддверии празднования 9 мая.

- За счет бюджета региона по заявкам штаба Южного военного округа приобретено имущество, которое поможет нашим бойцам. Это средства для разведки, наблюдения и контроля противника, автотранспорт, ударные беспилотники, генераторы, необходимые в полевых условиях. Всего сегодня передано почти 500 единиц, - рассказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Алексей Горбенко.

Техника военного назначения полностью российского производства. Отечественные автомобили высокой проходимости будет служить для перевозки раненых, боеприпасов и бойцов, а высокоточное оборудование поможет защитить при столкновениях с противником.

Высокоточное оборудование Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Дрон от кубанских производителей позволяет на большом отдалении от линии сопряжения проводить операции по уничтожению техники и живой силы противника. К тому же он может вести разведывательную работу, собирая данные, - отметил Горбенко.

Среди кубанских ноу-хау - системы видеонаблюдения. Специалисты самостоятельно разработали системное обеспечение и готовы помогать военным в выполнении боевых задач.

- Концентрация российской «начинки» в наших камерах видеонаблюдения порядка 75 процентов. Сейчас в разработке ряд проектов, которые помогут достигнуть нам показателя в 98 процентов. Это произойдет в четвертом квартале этого года, - говорит специалист развития и GR НИЦ Технологии Евгений Степанцев. – В настоящий момент мы реализуем крупный проект, который увеличит обороноспособность страны.

Транши для военных реализуют по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с конца прошлого года. На следующей неделе новую партию передадут сотрудникам Росгвардии, которые проходят службу в зоне СВО.