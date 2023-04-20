«Убийства в России и серии грабежей в США ради шикарной жизни»: Виктория Насырова получила 21 год тюрьмы за отравление чизкейком американского двойника

Виктория Насырова

Россиянке Виктории Насыровой дали 21 год тюрьмы за отравление женщины-двойника. Уроженка Краснодарского края пыталась убить похожую на себя американку чизкейком с успокаивающим средством. К таким действиям Насырову подтолкнуло желание начать новую жизнь. В ее планах было похитить паспорт жертвы и жить под ее именем.

- Безжалостная и расчетливая аферистка отправится в тюрьму на долгое время за попытку убийства с целью личной выгоды. К счастью, жертва пережила покушение на ее жизнь, и мы смогли отомстить, - цитирует окружного прокурора надзорное ведомство Куинса, округа в Нью-Йорке, где судили россиянку.

Согласно показаниям, 28 августа 2016 года Насырова пришла в дом к 35-летней Ольги Цвик и принесла ей чизкейк. В то время потерпевшая и Насырова были похожи друг на друга — у обеих были темные волосы, одинаковый цвет лица и другие сходные физические черты. Кроме того, они обе были русскоязычными.

Съев чизкейк, Цвик почувствовал себя плохо и потеряла сознание. Ее обнаружили без сознания в постели с разбросанными рядом таблетками. Позже выяснилось, что Насырова пыталась инсценировать будто жертва сама пыталась покончить с собой.

Попытка убийства не увенчалась успехом, Ольгу откачали в больнице. А когда она вернулась домой, обнаружила пропажу паспорта, трудовой книжки и драгоценностей.

На сайте прокуратуры также отмечается, что 47-летнюю Викторию Насырову осудили за покушение на убийство, покушение на нападение, нападение, незаконное лишение свободы и мелкое воровство.

- Судья Верховного суда приговорил Насырову к 21 году тюремного заключения с последующим 5-летним надзором после освобождения, - добавили в прокуратуре.

Подалась в бега после убийств в России

Виктории Насыровой при экстрадиции в Россию грозит пожизненный срок. Генпрокуратура РФ планирует вернуть девушку на родину после того, как ответит перед американским законом, либо после того, как защита обжалует приговор. В России она подозревается в убийствах. Преступления «коварной соблазнительницы», как Викторию называли в западной прессе, покрывал охмуренный ею полицейский. Он-то в последствии помог сбежать Насыровой заграницу.

Рссиянку искали полицейские, мировые спецслужбы, Интерпол

А началось все девять лет назад, в 2014 году. Виктории Насыровой было 39 лет, никогда не была замужем, желала много денег и нескончаемого внимания мужчин. Постоянного спутника у нее не было, по некоторым данным, она заводила только свободные отношения и, несомненно, лишь с выгодой для себя.

Из Армавира переехала в Краснодар в поисках хорошей работы. Сняла квартиру, закрутила несколько романов, в том числе, и с полицейским. А после знакомства с соседкой Аллой Алексеевой решилась играть по-крупному. Виктория узнала, что дочь женщины переехала в Штаты, куда мечтала уехать и она. После этого сообщила соседке, что взяла билеты, отправляется в США и передаст девушке все необходимое. Забрала норковую шубу и 6 тысяч долларов.

Позже стало известно о пропаже Аллы Алексеенко. Заявление в полицию написала ее сын. Он рассказал, что мама вышла из дома ночью 5 октября и больше не вернулась. Также дочь, Надежда Форд, которая живет в Америке, подтвердила, что мама перестала отвечать на звонки. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что к исчезновению 54-летней женщины причастна Насырова.

Виктория взяла в аренду машину и увезла Алексеенко в деревню под Армавиром. Там она убила и сожгла женщину. Родные смогли опознать погибшую по зубам.

Кроме этого, Насырову подозревают в России в расправе над еще двумя владельцами двухкомнатной квартиры, которую девушка, предположительно, продала.

Когда следователи вышли на след Виктории Насыровой, она успела уехать заграницу – сначала добралась из Москвы в Мексику, потом пересекла по поддельным документам границу со Штатами и в ноябре 2014 года осталась в русскоязычном Бруклине.

Виктория не собиралась прятаться в США, она была уверенна в своей безнаказанности. Девушка создала страничку в социальных сетях и стала выкладывать яркие фотографии своей новой роскошной жизни – светя голливудской улыбкой, она демонстрировала новую брендовую одежду, меховые шубы и дорогие аксессуары.

Виктория жила только за счет мужчин. Некоторые давали деньги по собственному желанию. Но большинство жертв Насырова находила на русскоязычных сайтах знакомств. По данным частного детектива Германа Вайсберга, Виктория представлялась «госпожой». А во время встреч подмешивала кавалерам наркотики в еду или напиток и, обворовывала. «Споткнулась» искусительница при отравлении подруги.

20 марта 2017 года в Бруклине Насырову повязала полиция.