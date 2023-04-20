Нарколаборатория в хрущевке. Жители Анапы у себя дома производили тяжелые синтетические наркотики

В квартире оперативники нашли оборудование и ингредиенты для преступного дела. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Информацию о том, что в обычной анапской хрущевке творятся странные дела, полицейские получили благодаря оперативной работе местных участковых. Стражи порядка не прошли мимо жалоб жильцов многоэтажки на подозрительных соседей – двадцатилетнюю девушку и ее сожителя тридцати лет.

Спустя время подозрения подтвердились, парочка действительно могла быть причастна к преступлению. На их кухне готовились вовсе не завтраки и ужины, а тяжелые синтетические наркотики.

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

- В ходе проведенной проверки было установлено, что действуя по предварительному преступному сговору двое ранее несудимых лиц примерно с октября 2022 года по январь 2023 года с целью незаконного производства наркотических средств приобрели в сети Интернет лабораторное оборудование и прекурсоры для производства наркотиков, - рассказали в ОМВД России по Анапе.

Оперативники нагрянули в нехорошую квартиру. Дома у наркодельцов было обнаружено не менее 9,38 грамма мефедрона. Это синтетический стимулятор центральной нервной системы, употребление которого приводит к развитию панических атак, психозам и депрессии.

Молодые люди расфасовывали наркотик Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

- Злоумышленники планировали сбыть наркотик синтетического происхождения неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение, - сообщили полицейские. - Однако, довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам. Их действия были пресечены сотрудниками полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Анапе было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления организованной группой лиц наркотических средств, в крупном размере, с целью последующего незаконного сбыта. Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе города Новороссийска. Им грозит до 20 лет лишения свободы.