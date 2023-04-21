Над Кубанью закружит циклон. В ближайшие выходные будут греметь грозы и лить дождь

Все выходные будет пасмурно и сыро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая весна не спешит на Кубань. В регионе небо затянуто облачкам, а без зонта лучше не выходить из дома. До 22 апреля в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В Крымском районе и вовсе готовят людей к эвакуации. Из-за активного сброса воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань есть риск подтоплений. Местных жителей попросили собрать документы и ценные вещи на случай отъезда, но пока они находятся в своих домах.

В ближайшие выходные прогулки на свежем воздухе можно отменить. В субботу и воскресенье погодная картина сильно не изменится - все также будет лить, как из ведра, в горах даже пройдет мокрый снег.

- Выходные будут пасмурным, пройдут кратковременные дожди, грозы, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре.

Днем 22 апреля в большинстве районов воздух прогреется до +11…+16 градусов, 23 апреля будет теплее на несколько градусов.

- Ветер будет дуть западный до 10 м/с, местами порывы до 14 м/с. В субботу он может усилиться в отдельных районах до 18 м/с, - отметили в кубанском гидрометцентре.

Солнцем и теплом не порадует Черноморское побережье. В субботу, 22 апреля, в курортных городах будет греметь гроза, пройдут ливни, ветер усилится до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов. Днем 22 апреля столбики термометров покажут +10…+15 градусов, 23 апреля +13…+18 градусов.

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