Отчиму дали 22 года «строгача», матери - 18 лет. Родителям-убийцам пятилетнего мальчика в Краснодаре вынесли приговор

Сергей Бугорков и его жена Алена слушают приговор за убийство пятилетнего сына. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодарском краевом суде 21 апреля вынесли приговор родителям-убийцам пятилетнего мальчика, которого летом прошлого года они выдали за пропавшего. Как передает корреспондент KP.RU из зала суда, отчим ребенка Сергей Бугорков получил 22 года тюрьмы - отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. А мать убитого мальчика Алену приговорили к 18 годам заключения в колонии общего режима.

- В качестве дополнительного наказания обоим назначено ограничение свободы на 1 год, - уточняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Приговор в законную силу не вступил.

О том, будут ли родители-убийцы обжаловать приговор, уже известно. Алена и Сергей собираются подавать апелляцию, потому что не согласны с решением. Они считают, что наказание им дали слишком суровое.

Отметим, что суд установил, что супруги Сергей и Алена Бугорковы виновны в убийстве пятилетнего сына. В июле прошлого года они нанесли ему сильные удары по голове и туловищу. Били руками, ногами и массажером. После случившегося ребенок лег спать, но уже не проснулся. На следующее утро супруги обнаружили, что ребенок скончался. Чтобы скрыть преступление, придумали историю о том, что мальчик потерялся во время пикника. На самом же деле мужчина вывез тело ребенка к берегу реки Кубань и закопал его.

Стоит сказать, что мать убитого пятилетнего мальчика надела на приговор футболку с вызывающей надписью, чем шокировала всех, кто присутствовал в зале суда. При этом от последнего слова, в отличие от супруга, отказалась.

Бабушка убитого ребенка Анжела Любимова заявила, что не видит в глазах родителей раскаяние. Она считает, что оба заслуживают наказания.