«Навещать не буду!»: бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре сделала заявление после оглашения приговора дочери

Анжела Любимова считает приговор заслуженным. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре не будет обжаловать приговор дочери и зятю. Об этом корреспонденту KP.RU сказала Анжела Любимова после суда. По ее мнению, решение вынесли справедливое.

- После оглашения приговора мне стало чуть легче. Да, я просила пожизненного для отчима, но все-таки 22 года пробыть там - тоже много, - сказала женщина после суда.

Анжела Любимова также добавила, что навещать дочь в колонии она не будет.

Адвокат пострадавшей семьи Евгения Тутушкина надеется, что приговор не будет отменен.

- Я просила пожизненное заключение, поскольку опиралась на мнение бабушки, которая признана по делу потерпевшей стороной. Исходили из пожеланий как женщины, потерявшей своего внука. Но итоговым приговором мы удовлетворены. Будем надеяться, что вышестоящие инстанции его не отменят, - сказала KP.RU защитник.

Напомним, резонансное убийство произошло летом 2022 года в Краснодаре. Тело пятилетнего ребенка, которого Сергей Бугорков и его жена Алена объявили пропавшим. Мальчика искали почти сутки и нашли на берегу Кубани в районе Гидростроя. По версии СУ СК по Краснодарскому краю, отчим избил до смерти своего пасынка, а мать пятилетнего помогала своему мужу избавиться от тела сына.

- Несмотря на активное противодействие стороны защиты, непризнания своей вины отчимом и матерью, которая покрывала своего мужа, взяла всю вину на себя государственный обвинитель доказал виновность подсудимых, - добавляют в прокуратуре Краснодарского края.

Родителей-убийц приговорили к заключению. Сергей Бугорков получил 22 года тюрьмы, а мать убитого мальчика - 18 лет.

- В качестве дополнительного наказание обоим назначено ограничение свободы на 1 год, - уточняют в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сергей и Алена собираются обжаловать приговор, потому что не согласны с решением.