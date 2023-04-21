В Краснодаре квартира вдовы ветерана Великой Отечественной войны пострадала при пожаре

Нина Окопная переживает из-за того, что пожар уничтожил ее любимые вещи. Фото: архив семьи.

Пожар в квартире на Ставропольской начался 15 апреля. Неожиданно загорелся телевизор. В это время дома была 91-летняя Нина Окопная с правнучкой. Соседи быстро вызвали пожарных. Это спасло пенсионерку и девочку. Вот только комната вдовы Великой Отечественной войны сильно пострадала. Стены покрылись копотью, техника и мебель оказались уничтожены и испорчены.

- Мы быстро вернулись после пожара домой. Слава Богу, все остались живы. Но бабушка очень переживает за вещи, которые пропали, - рассказала «КП»-Кубань» внучка Анна, которая живет вместе с Ниной Николаевной.

Сейчас Нину Окопную перевезли в другую квартиру, пока идет ремонт. Но жить у родственников долго ей будет трудно. В своей квартире, где она прожила более 40 лет, ей все привычно. Ее муж Федор Федорович четыре года воевал на фронтах, был в плену у немцев, но ему удалось бежать. Когда вернулся к своим, то опять взял в руки винтовку. После войны строил жилые дома в Краснодаре.

Комната пенсионерки сильно пострадала. Фото: архив семьи.

- Уже неделю мы с мужем наводим порядок, все в копоти, но самая главная проблема – это покупка новой техники и мебели. Комната стоит пока без всего. После всех потрясений у бабушки разболелось сердце, - признается Анна.

21 апреля Нине Николаевне, которая является ветераном труда и инвалидом третьей группы, исполнилось 92 года. Когда она задувала свечи на праздничном торте, загадала быстрее вернуться в свою уютную квартиру.