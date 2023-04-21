Поисковики в Адыгее с помощью следкома восстанавливают заброшенные солдатские могилы

Так выглядит могила сейчас. Фото: vk.com/ivanpartnoi

Эту заброшенную и заросшую сухим бурьяном могилу поисковики из отряда «01» нашли еще месяц назад. Ни таблички с именем, ни оградки. Только ржавый и покосившийся обелиск был доказательством того, что здесь нашел покой герой Великой Отечественной войны, но украшавшую верхушку красную звезду, должно быть, отломали хулиганы.

- Деревянная ограда могилы была сгнившей, памятник на могиле так обветшал, что на жестяной табличке было невозможно прочитать, - рассказывает председатель регионального отделения "Поискового движения России" в Адыгее Иван Партной.

В таком виде могилу нашли поисковики. Фото: vk.com/ivanpartnoi

Так и осталась бы могила безвестна, но благодаря давнему сотрудничеству поисковиков и силовиков закипела работа по установлению личности похороненного в ней солдата. Буквально пару недель и безымянное захоронение обрело свою историю.

- Криминалистам Следственного комитета Адыгея при исследовании таблички на памятном знаке, удалось установить, что на данном месте захоронен Ветеран Великой Отечественной войны Филимонов Михаил Петрович 1923 года рождения, кавалера Ордена Славы 3-ей степени, - сообщил Иван Партной.

волонтеры заказали новый обелиск и выпололи бурьян. Фото: vk.com/ivanpartnoi

Михаил Филимов скончался в середине прошлого века. Долгое время за его могилой ухаживала супруга, но после и ее смерти больше никто из близких не смог приезжать на кладбище.

Совместно со следователями поисковики провели реконструкцию памятного знака, установили новое ограждение, а самое главное - памятнике появилась табличка с именем захороненного здесь героя.