У живущих в «Дендрарии» Сочи пары черных лебедей появились птенцы

Несколько дней лебедята провели в гнезде. Фото: t.me/npsochi_official

В «Дендрарии» Сочи новый виток в сценарии самого милого реалити-шоу. Еще в середине марта в нижней части парка появилась видеокамера, чей объектив был направлен строго на гнездо пары редких австралийских черных лебедей. Операторы круглосуточно отслеживали семейные хлопоты птиц. В гнезде появились яйца, которые заботливые родители тщательно оберегали от посторонних взглядов.

За семьей ведется круглосуточное наблюдение. Фото: t.me/npsochi_official

- У гнезда, которое находится на небольшом островке у каскада прудов, установили камеру видеонаблюдения. Постоянное наблюдение поможет создать максимально комфортные условия, и при это мы не будем беспокоить излишним вниманием лебедей-родителей, - рассказали сотрудники парка.

Яйца самец и самка высиживали по очереди. У лебедей так заведено – делить обязательства поровну. И вот малыши вылупились. Правда, из шести яиц на свет появились только пятеро птенцов. Но специалисты считают, что это все равно очень хороший показатель, который говорит о том, что малышам достались заботливые пернатые папа и мама.

- В гнезде из веток и листьев птенцы провели первые дни своей жизни. А теперь родители проводили их на воду, - поделились радостью орнитологи.

Лебедята пока еще серые и пушистые. Плотный младенческий пух помогает им согреться. Первая линька начнется у них примерно через пять-шесть месяцев, тогда они сменят мягкий пушок на черные перышки и станут еще больше похожи на своих статных родителей. Примерно в это же время взрослые лебеди начнут обучать потомство летать.

Полюбоваться на это милое семейство можно в нижней части дендропарка. Там пернатые облюбовали небольшой островок у каскада прудов.