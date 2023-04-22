Убил кулаками. На Кубани 37-летний мужчина во время гулянки до смерти забил своего отца

На Кубани мужчина до смерти забил своего отца Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани 37-летний мужчина во время семейного застолья до смерти забил своего 59-летнего отца. Инцидент произошел в станице Полтавской Красноармейского района.

- Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении мужчины уже возбуждено уголовное. Ему предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений своему отцу, которые по неосторожности повлекли его смерть, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчина был несколько раз судим. Он жил вместе с родителями в частном доме на улице Шевченко.

- По версии следствия, вечером 15 апреля 2023 года между отцом и сыном во время распития алкогольных напитков произошла ссора на бытовой почве, - уточнили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Во время конфликта мужчина ударил своего отца более пяти раз кулаками в грудь и живот, сломав тем самым ему ребра. После драки семейство успокоилось и все легли спать. Через некоторое время родственники заметили, что глава семьи не дышит. Они вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть.

На данный момент по ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.