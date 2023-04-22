В Краснодаре на базе ДОСААФ открыли новую точку по плетению масксетей

Фото: mask_seti_dosaaf23.

В Краснодаре расширяется помощь военным. Еще один пункт по плетению маскировочных сетей открыли на базе ДОСААФ. Волонтеры приходят сюда несколько дней и уже успели изготовить два изделия 3 на 6 метров.

- Нужно иметь только руки, время и желание. Остальному научим. Даже дети могут приходить и плести простые сети с узелками, - рассказала «КП»-Кубань» одна из организаторов Ирина Стукалова.

Руководство ДОСААФ выделило один просторный кабинет для работы, но через несколько дней пришлось открывать еще один.

- Идеальный вариант, если мы будем плести по одной масксети в день. Для этого нужно, чтобы в процессе были заняты минимум 10 человек, - говорит Ирина.

Чтобы увеличить скорость работы, умельцы придумали станок для разрезания лент. Это освободило волонтеров от рутинной работы и значительно экономит время.

- Посмотрел видео и за два дня изготовил машинку, - признается волонтер Игорь Михайлович. – Если раньше на разрезание лент ножницами тратили весь день, то здесь уходит полчаса-час на изготовление такого же объема. При этом на станке работает только один человек. Он бережет время и человеческий ресурс.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПУНКТ ПО ПЛЕТЕНИЮ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ

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