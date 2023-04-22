Прокуратура проводит проверку после пропажи двух девочек Фото: Архив "КП"

Прокуратура проводит проверку после пропажи двух девочек в Геленджике. 9-летняя и 15-летняя школьницы ушли из дома без разрешения родителей 21 апреля во второй половине дня и до сих пор о них ничего неизвестно. По предварительным данным, дети пошли погулять.

- Отсутствие младшей девочки родителями обнаружено лишь только ночью, родители старшей узнали о пропаже ребенка от сотрудников полиции, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

У одной девочки выключен сотовый телефон, поэтому связи с ними нет. Сейчас их ищут волонтеры и сотрудники полиции, отрабатывается круг знакомых, общественные места, где могут находится пропавшие.

- В ходе проверки прокуратурой края будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, - рассказали в надзорном ведомстве. Отмечается, что семьи девочек не состоят на профилактических учетах.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала о том, что в Геленджике ищут бесследно пропавшую 9-летнюю девочку. София Васягина ушла из дома по улице Орджоникидзе в 15.30 21 апреля. После этого родные не видели школьницу.

По последним данным прокуратуры, девочки найдены, с ними все хорошо. Проверка продолжается.