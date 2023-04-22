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Общество22 апреля 2023 12:20

Вода угрожает четырем домам. В Сочи река подмыла берег

В Сочи вышедшая из берегов река смыла хозяйственную постройку
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи из-за подъема уровня реки Шахи обрушается берег. В поселке Головинка Лазаревского района вода смыла хозяйственную постройку. Никто не погиб, но волны добираются до жилых домов. До них остаются какие-то десятки метров.

- Расстояние до ближайших жилых строений 15-20 метров, в угрожаемой зоне расположены четыре жилых дома. В них живут 12 человек, в том числе пять детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарском краю.

Фото: ЧП Сочи

Фото: ЧП Сочи

По словам специалистов, эвакуация людей пока не требуется. Тем не менее пункт временного размещения на случай резкого подъема уровня воды подготовлен. Сейчас на месте работает комиссия администрации, спасательные службы круглосуточно дежурят возле опасного участка.

В Сочи 22 апреля действует штормовое предупреждение из-за ливней. На реках города ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

- Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от пребывания в прибрежной зоне. Все силы и средства оперативных служб приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости звонить по телефону 112, - отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Дмитрий Зенцов.

СочиПроисшествия: ЧП