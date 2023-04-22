Убрали 15 км пляжа. В Анапе закончился общегородской субботник

В Анапе прошел общегородской субботник. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе прошел субботник. На улицы города вышли тысячи человек, чтобы привести общественные территории в порядок перед Родительским днем.

Так, на улице Солдатских матерей, где проживают жены военнослужащих, работали 150 человек и 10 единиц техники. Они навели порядок на участках, где женщины не могли справиться самостоятельно.

В уборке участвовали казаки. Фото: t.me/anapaofficial

- Жители улицы вместе с военнослужащими, казаками и коммунальщиками косят траву, убирают придомовую территорию. Они вывозят стихийные свалки с соседних земельных участков, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

На помощь в уборке также вышли педагоги, дети и их родители. Более 6 тысяч человек от сферы образования провели субботник на своих территориях в Анапе и во всех сельских округах. 250 человек отправились на пляж в станице Благовещенской и наводили порядок там.

Кроме того, более 1 тысячи человек помогли убрать 15-километровый участок на Бугазской косе. Также мусор собрали на пляжах Сукко и Большого Утриша.

- Уже подведены первые итоги сбора. За сегодняшний день нам удалось собрать около 50 кубических метров коммунальных и 50 кубических метров штормовых отходов, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

С пляжей вывезли 50 кубических метров штормовых отходов. Фото: t.me/anapaofficial

Уточняется, что ко всем труднодоступным местам группы людей доставляли на автобусах. Для них было организовано горячее питание и чай.

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