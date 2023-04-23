Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов из-за неисправности самолета, подключилась прокуратура

Рейс перенесли на вечер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов. Причиной тому стала неисправность, которую выявили в пассажирском самолете. Она не позволяла продолжить полет по маршруту. Как стало известно, авиаинцидент случился в субботу, 23 апреля. В этот день из тюменского аэропорта «Рощино» в Сочи должен был вылетать лайнер авиакомпании «ИКАР». Но по громкоговорителю было объявлено, что рейс №510 по маршруту Тюмень - Сочи задержан.

По данным сайта аэропорта Рощино, самолет должен был вылететь в 06:45 по местному времени (04:45 - по московскому). Однако теперь вылет запланирован на вечер - в 20:00. Таким образом, людям придется томиться в ожидании больше 13 часов.

Прокуратура взяла под контроль задержанный рейс.

- Причина задержки - техническая неисправность воздушного судна, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре. - На рейс зарегистрировано 200 пассажиров, из них 24 ребенка.

Согласно закону, в случае задержки самолета более чем на 8 часов авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Правда, предоставят ли людям номера, пока неизвестно.

- Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет не смог вылететь из Сочи в Москву. А все потому, что у лайнера возникли нештатные проблемы с двигателем. Требовалась помощь техников. Пассажирам рейса предоставили резервное воздушное судно авиакомпании.