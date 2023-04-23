Стало известно, когда откроют движение по новому Яблоновскому мосту

На мосту идут финальные работы. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Возведение Яблоновского моста, длившееся четыре года, подходит к своему финалу. Рабочие уже укладывают последние слои дорожного полотна на автодорожной части переправы через Кубань. Оценить качество покрытия кубанские автомобилисты смогут уже через пару месяцев.

- Движение автотранспорта по двум полосам по мосту через реку Кубань готовимся запустить к 15 июня текущего года, - заявил руководитель подрядной организации и президент «Союза дорожников Кубани» Алексей Карпенко.

Мост украсили две арки. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Две 15-метровые арки российского производства будут удерживать пролеты моста. Благодаря им переправа сможет выдержать до 120 тонн. А еще вес всей конструкции уменьшает специальное уложенное покрытие.

Строительство Яблоновского моста называли стройкой века. Старый мост давно не справляется с потоком транспорта, въезжающим в краевую столицу. Его построили еще в 1954 году, а в 2019 году после инженерного обследования признали аварийным. В 2020 году мост закрыли для общественного транспорта и грузовиков.

Рабочие заливают специальное покрытие. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Протяженность нового мостового перехода будет больше 1 км. А длина самого моста составит около 500 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой.

- На объекте круглосуточно трудятся около 260 человек. Поддерживать набранные темпы помогает федеральное финансирование – нам выделили дополнительные средства в размере 2 млрд рублей. Мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из Краснодара в сторону побережья, - рассказал о масштабном проекте глава региона Вениамин Кондратьев.

Полностью объект сдадут до конца 2023 года. Жители и Краснодара, и адыгейского берега давно ждут этого события.