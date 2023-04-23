«Передайте всем, чтобы вперед шли!». «Буханку» со Знаменами Победы передали бойцам СВО

Военные, получив машину, заполненную необходимым снаряжением, записали видеоответ для неравнодушных жителей.

Волонтеры из Анапы продолжают оказывать поддержку нашим ребятам на передовой. Как и прежде, они отвозят гуманитарную помощь, стараясь в короткие сроки закупить все, что необходимо бойцам для победы. Блогер Юрий Озаровский, рассказывающий о каждой поездке в зону СВО, вместе с подписчиками собирал средства на приобретение новой «Буханки», а также ее ремонт. Весомый вклад внесла семья Зверевых, которые помогли быстро закрыть сбор. Накануне блогер доставил УАЗ военным, вместе с машиной передал снаряжение и несколько Знамен Победы.

- Вот она машинка, друзья мои. Все установлено, все поставлено – пацаны-красавцы! Семье Зверевых огромное спасибо за выделение средств на данный автомобиль. Артуру, его семье и его друзьям, огромное спасибо за то, что они ее привели в состояние готовности, для передачи нашим солдатам, - рассказал Юрий Озаровский, показывая машину перед поездкой.

Внутри салона волонтеры положили четыре покрышки, которые заменят уже военные, а также лопаты, трос, краски - это нужно для того, чтобы построить блиндажи. Кроме того, добровольцы сплели маскировочную сеть больших размеров - об этом просили сами бойцы.

- Знамена у нас для того, чтобы ребята, когда занимают новые места, вешали флаг Победы, - сказал Юрий и показал сразу несколько экземпляров знамен.

Ведь ребята постоянно меняют позиции.

- Передайте всем, чтобы вперед шли! - попросили добровольцы.

Военные, получив машину, заполненную необходимым снаряжением, записали видеоответ для неравнодушных жителей.

- Здравствуйте, дорогие друзья. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за помощь в приобретении УАЗика, и всего, что вы присылаете нам. Нам этого очень не хватает здесь. Бывает очень трудной найти, и не всегда получается, - поблагодарил военный.