Май еще не наступил, а туристов уже море. В Сочи на майские праздники ждут наплыв гостей

В Сочи уже многолюдно от туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в первых числах мая должны приехать около 260 гостей туристов, сообщает пресс-служба администрации курорта. По статистике каждый третий гость курорта не довольствуется только отдыхом у моря, а посещает еще и объекты горного кластера.

- Сейчас на горнолыжных курортах Сочи проводят работы по благоустройству территорий. Рабочие приводят в порядок остановочные павильоны и объекты транспортной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Загорают туристы пока так. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя до майских праздников еще больше недели, на сочинских набережных уже многолюдно. Отдыхающие делятся видеокадрами с берега Черного моря и видно, что там буквально яблоку упасть негде.

- Ого, как на Красной площади, а что же летом будет? И это еще конец апреля. Точно, на головах лежать будут друг у другу, - изумляются сочинцы.

Средняя загрузка средств размещения на курорте сейчас составляет 68%, в горном кластере – около 50%. Предполагается, что летом отдыхать сюда приедут не менее 4,5 млн туристов. К началу курортного сезона готовятся все службы города.