Судья из Краснодарского края взял отпуск, чтобы поехать добровольцем в ЛНР

Евгений Первышов (слева) вместе с судьей принимают участие в спецоперации. Фото: t.me/PervyshovEA

В зоне спецоперации продолжают находиться мужчины из Краснодарского края. Большинство из них отправились на линию соприкосновения по зову сердца. Это люди самых разных профессий. Накануне число добровольцев, которые отправились помочь нашим военным в Луганской народной республике, пополнил судья из Краснодарского края. Об этом рассказал бывший глава кубанской столицы Евгений Первышов, который в зоне СВО находится с октября прошлого года.

- В ЛНР встречаю абсолютно разных людей разных профессий, которые приняли для себя решение отстаивать здесь интересы Родины, - рассказал в своем Telegram-канале экс-глава города. - Один из таких - судья из Краснодарского края Вячеслав П.

По словам Евгения Первышова, служитель Фемиды даже взял отпуск, чтобы приехать на передовую.

- Он берет отпуск и едет не на дачу, а приезжает сюда защищать нашу страну, - добавил бывший мэр Краснодара. - Помимо прочего, оказывает и техническую поддержку нашему подразделению и другим, которые сражаются на луганской земле.

Евгений Первышов также поблагодарил судей Прикубанского суда, которые помогают укреплять материально-техническую базу отряда.

Напомним, Евгений Первышов, несмотря на свой статус многодетного отца, осенью прошлого года вызвался добровольцем и отправился в зону СВО. Депутат Госдумы посчитал, что его боевой опыт, полученный во время чеченский кампаний, может быть полезен сейчас. В январе он продлил контракт и сейчас продолжает службу в подразделении, которое работает на одном из самых опасных направлений.