В Сочи началась первая сезонная обработка пальм от вредителей

Пальмы стали главным символом Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи началась важная пора по уходу за главным символом курорта – пальмами! Специалисты приступили к обработке экзотических красавиц от паразитов. После зимы это первая обработка. Всего же в течении года деревья еще пять раз опрыскают специальными составами, которые уберегут от вредителей и болезней.

- Периодичность обработки сочинских пальм – шесть раз в год. В апреле начался первый этап. Все пальмы в городе будут обработаны и защищены, - рассказали в пресс-службе курорта.

Пальмы обрабатывают на территории всего курорта. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Кажется, что пальмы в Сочи росли всегда. Но это не так. Эти эмигрантки появились на берегу Черного моря в 19 века сначала в экзотическом парке коллекционера Сергея Худекова, а затем быстро распространились по всему побережью. Мягкий субтропический климат способствовал тому, что пальмы надежно и крепко пустили корни на чужбине.

Деревья обрабатывают специальным раствором. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Сегодня на Черноморском побережье произрастает 25 видов пальм. Но зеленым насаждениям курорта угрожают не менее восьми разновидностей вредителей – огневка, мраморный клоп, пальмовые долгоносик и мотылек, и другие.

Поэтому, чтобы город не остался без пальм, в Субтропическом научном центре Академии наук РФ были разработаны рекомендации для плановой обработки зеленых насаждений Сочи, в том числе пальм.

Если вовремя не опрыскать дерево, то его может поразить паразит. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Крупнокапельный полив препаратами, рекомендованными учеными, необходимо проводить ранним утром, когда на улице еще мало прохожих. На одну восьмиметровую пальму расходуется порядка пяти литров раствора.

– В нашем городе подлежит обработке от карантинных вредителей порядка 337 муниципальных территорий. Работа ведется хозяйствующими субъектами синхронно во всех районах курорта, что позволяет добиться максимального эффекта. Работы будут выполняться до ноября, - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Ростислав Гончаров.

В администрации Сочи также оказывают методическую помощь владельцам частных домов, в чьих дворах растут пальмы. Если вовремя не помочь дереву, то пораженную пальму остается только спилить, чтобы окончательно уничтожить вредителя.