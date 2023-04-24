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Радоница – давний русский обычай, перекочевавший из дохристианских славянских традиций в церковный и народный быт. Изначально был связан с культом мертвых. В христианской традиции приобрел другое значение, хотя и остался также связанным с темой поминовения умерших.

В связи с тем, что церковный устав предписывает отменять все специальные моления об умерших со среды перед Пасхой и в течение самой пасхальной недели, то получается, что первая общественная заупокойная служба привлекает к себе особое внимание верующих. С другой стороны, воспоминание умерших в самой сердцевине церковного богослужения – литургии – не прекращается никогда, и даже в день Пасхи священник в алтаре возносит молитву о живых и умерших. В свою очередь, церковный устав, во-первых, предполагает наличие коротких заупокойных служб уже в воскресенье после Пасхи (называется Антипасха), а во-вторых, никак специально не описывает чин поминовения усопших во вторник, спустя 10 дней от Пасхи, который как раз в народной традиции и принято называть Радоницей. То есть это народный обычай, продиктованный христианскими чувствами – посетить могилы родных и совершить о них общественную молитву после длительного перерыва.

- Совершить это поминовение можно в молитве. В Краснодаре и крае в большинстве случаев при кладбищах расположены храмы, в которых в этот день совершается литургия. Придя в храм, можно написать записку с именами умерших православных родных и близких, отдать ее священнику или в церковную лавку. Эти имена прочитывают во время произнесения особых молитв об усопших. Если на кладбище храма или часовни нет, то можно помолиться в другом храме, - рассказал клирик храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» города Краснодара иерея Дионисия Зубан.

Иерей пояснил, что после молитвы в храме христиане отправляются на могилы родных, где также совершают краткую молитву. Это может быть тропарь Пасхи - «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», или же тропарь «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». Некоторые верующие просят священника посетить могилы своих родственников и совместно совершить краткую молитву (литию) об усопших.

- Христиане избегают шума, суеты, всего того, что неприлично для такого места как кладбище. Помимо этого, у христиан не принято устраивать на могилах «тризны» - пышные пикники со спиртным. Это порицается как языческий обычай, - добавил священник.

Клирик также отметил, что к суевериям, связанным с Радоницей, относится мнение о том, что умершие в этот день «спускаются на землю». В своих молитвах христиане просят у Бога упокоения душ умерших. Еще одним особенным христианским жестом в память об усопших является раздача пищи нуждающимся – не отдать кому-то что-то ненужное, а найти способ помочь голодным ради памяти близкого человека – все это делается ради веры в Иисуса Христа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в этом году Радоница выпала на 25 апреля. Вторник губернатор Краснодарского края рекомендовал сделать выходным днем.