Сезон фонтанов в Краснодаре стартовал 24 апреля

Фото: krd.ru
24 апреля в Краснодаре запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов в местах отдыха. Они будут работать в будние дни с 10 до 22 часов, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10 до 23 часов.
- Каждый из фонтанов проверили перед началом работы. Специалисты очистили чаши, осмотрели инженерные системы, отрегулировали высоту струй, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ранее запустили фонтаны в парке «Краснодар». Сезон фонтанов стартовал и на Черноморском побережье.
КОНКРЕТНО
Фонтаны в Краснодаре открыли:
- на Главной городской площади – самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;
- на Казачьей площади перед ЗСК;
- у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре;
- в сквере маршала Жукова;
- перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;
- у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
- в сквере «Дружба народов» на улице Орджоникидзе, 24;
- в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
- на Платановом Бульваре в ЮМР;
- в сквере Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера» на улице Стасова, 175;
- в парке «Чистяковская Роща»;
- в парке «Городской Сад»;
- в парке имени 30-летия Победы.