Сезон фонтанов в Краснодаре стартовал 24 апреля

Фото: krd.ru

24 апреля в Краснодаре запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов в местах отдыха. Они будут работать в будние дни с 10 до 22 часов, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10 до 23 часов.

- Каждый из фонтанов проверили перед началом работы. Специалисты очистили чаши, осмотрели инженерные системы, отрегулировали высоту струй, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее запустили фонтаны в парке «Краснодар». Сезон фонтанов стартовал и на Черноморском побережье.

КОНКРЕТНО

Фонтаны в Краснодаре открыли:

- на Главной городской площади – самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;

- на Казачьей площади перед ЗСК;

- у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре;

- в сквере маршала Жукова;

- перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической;

- у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;

- в сквере «Дружба народов» на улице Орджоникидзе, 24;

- в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;

- на Платановом Бульваре в ЮМР;

- в сквере Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера» на улице Стасова, 175;

- в парке «Чистяковская Роща»;

- в парке «Городской Сад»;

- в парке имени 30-летия Победы.