«Я так счастлива, это невероятно»: курорты Краснодарского края удивили Бузову южным гостеприимством

Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse

Ольга Бузова приехала в Краснодарской край. Звезда все время работает, но между гастролями умудряется совмещать приятное с полезным и находить время на отдых.

21 апреля певица дала концерт в Новороссийске. Посмотреть на исполнительницу пришли сотни фанатов. Они заполнили концертный зал битком и задарили Олю подарками.

- Сказать, что у меня нет слов – это сказать ничего. Просто посмотрите сколько цветов, подарков. Клубника, мишка, еще один. Новороссийск, вы просто довели меня до состояния полного счастья! Спасибо, - поделилась Бузова в соцсетях. После яркого и очень эмоционального выступления артистка отправилась восстанавливать силы. По пути в Киров, где 27 апреля пройдет следующее выступление Бузовой, звезда заехала в Сочи.

В олимпийской столице Оля бывает, как минимум, несколько раз в год. Часто она приезжает для того, чтобы покататься на лыжах и провести время наедине со своими мыслями, заряжаясь энергией гор.

Бузова привыкла делиться со своими фанатами практически каждым шагом. Поэтому из видео, которые звезда выложила в своих соцсетях, многие сделали вывод, что сейчас Оля по-настоящему счастлива. В прочем, об этом она не раз сообщает и сама.

- Ребята, я в таком просто фантастическом месте, невероятно. Такая красота, боже мой. Какая природа, - поделилась звезда.

Сочи встретил бывшую ведущую «Дома-2» настоящим южным гостеприимством. На кровати в отеле даже выложили красными лепестками роз слово «Верни», что является отсылкой к новому треку знаменитости.