“ЮгСтройИнвест” присоединился к Всекубанскому субботнику

Жильцы вышли во дворы, чтобы принять участие в весенней уборке и высадить молодые деревья

Свежий воздух и общее хорошее дело. Ко Всекубанскому субботнику присоединилась группа компаний «ЮгСтройИнвест». С самого утра в микрорайонах «Губернский» и «Достояние» царила атмосфера праздника. Жильцы вышли во дворы, чтобы принять участие в весенней уборке и высадить молодые деревья.

Участники субботника потрудились на славу: побелили деревья, вскопали клумбы, привели в порядок территорию. А в “Губернском” еще высадили 85 молодых деревьев: плакучие ивы, сирень, липы и рябины. В субботнике также участвовали специалисты группы компаний “ЮгСтройИнвест”.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

- По инициативе нашего генерального директора Юрия Ивановича Иванова мы поддерживаем хорошую кубанскую традицию и совместно с нашими дольщиками высаживаем молодые деревья, - говорит Андрей Анашкин, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». - Очень приятно, что нас поддержали наши жители и целыми семьями также принимают участие. Мы рады, что в наших микрорайонах живет столько активных жизнерадостных людей, которые охотно участвуют в праздниках. Мы все очень хотим видеть наши микрорайоны зелёными и уютными, поэтому всегда уделяем особое внимание благоустройству и озеленению. Всех с праздником!

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Комплексно благоустроенная территория с продуманным ландшафтом — одна из отличительных черт микрорайонов группы компаний «ЮгСтройИнвест». Когда подросшие саженцы наберут в высоту, жители смогут любоваться зеленью и отдыхать в тени ив, посаженными собственными руками во дворе дома.

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