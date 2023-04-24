Митрополит Григорий совершил Литургию в Свято-Андреевском храме Краснодара

Фото: mitropoliakuban.ru

23 апреля в день Антипасхи митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил Божественную литургию в храме святого апостола Андрея Первозванного города Краснодара. Владыку с радостью встретили около 70 маленьких воспитанников воскресной школы и прихожане.

- Храм, в котором прошла литургия, в новом микрорайоне Кирилла Россинского, открылся в декабре. Тогда владыка Григорий совершил чин великого освящения, а накануне архипастырь освятил новый иконостас, исполненный в русском стиле, с красивыми образами святых. Митрополит Григорий прочитал особые молитвы и окропил резной иконостас святой водой, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

Воскресный день святая Церковь именует Антипасхой – что в переводе с греческого означает «вместо Пасхи», или обновлением Пасхи.

- Прочитанное за Литургией Евангелие от Иоанна повествует о двух явлениях Воскресшего Иисуса Христа апостолам. Первое было в сам день Воскресения, и тогда среди учеников не было Фомы. Услышав о случившемся, апостол Фома сказал, что не поверит в Воскресение, пока не увидит на руках Христа ран от гвоздей и не вложит в них своего перста. И спустя восемь дней Господь снова пришел к ученикам, и тогда апостол Фома смог лично удостовериться в Воскресении Христа из мертвых и исповедовать Его истинным Богом. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул апостол Фома. Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие», - разъяснили в храме.

Фото: mitropoliakuban.ru

В своей проповеди митрополит Григорий сказал, что Фомино воскресенье призывает нас к духовному росту, призывает нас к познанию Бога не через физическое видение, в том числе не через видение Его чудес, а познание Его от самого сердца. Только тот, кто сердцем верит во Христа-Спасителя, стремится к Нему, тому Он, страдавший и воскресший, открывается. Человек, которому открылся Бог, никогда уже эту веру не оставит, человек, которому была сообщена благодать Божия, утвердился в вере. И этот человек, как свидетельствует сам Христос, действительно блажен, действительно счастлив.

- Наше слово о Боге должно быть радостным, должно быть с верой и уверенностью, что Бог нас любит и что Он стал человеком, умер и воскрес ради нашего спасения, — подчеркнул митрополит Григорий.

Фото: mitropoliakuban.ru

По окончании Литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг храма под звон колоколов и радостные приветствия: «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!». Митрополит Григорий щедро окропил всех святой водой.

Всем, пришедшим на богослужение, митрополит Григорий подарил по красному пасхальному яйцу.