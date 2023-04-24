Учителя географии осудят за развращение школьника в Новороссийске

В Новороссийске будут судить учителя географии за развращение школьника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске учителя географии осудят за развращение школьника. 50-летнеий местный житель устраивал мальчику эротические фотосессии и платил за них деньги. Один «рабочий» день стоил от 3 до 5 тысяч рублей. Съемки проходили в выходные дни в съемной квартире под видом дополнительных занятий. Для того, чтобы подростка никто не узнал, во время фотосессий он находился в маске анонимуса.

В определенный момент школьник захотел повысить оплату своего труда, но учитель не согласился с новыми условиями. Произошел конфликт, в результате которого ребенок начал прогуливать школу. Ситуация заинтересовала сотрудницу ПДН, которая во время педсовета решила проверить телефон мужчины. В смартфоне находилась разоблачающая переписка.

- По версии следствия, с марта по июнь 2022 года, житель Новороссийска совершил в отношении мальчика, который на тот момент даже не достиг 16-летнего возраста, развратные действия. Кроме того, мужчина изготавливал порнографические материалы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что следственным отделом по Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела. Местный житель обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего и изготовлении порнографических материалов.

На данный момент 50-летний мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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