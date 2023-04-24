Новой звездой ФК «Краснодар» интересуются испанские клубы. Узнали подробности

Никита Кривцов Фото пресс-службы ФК Краснодар

Еще полтора года назад карьера Никита Кривцова висела на волоске. Он расстался с агентом, не заплатив неустойку, и получил месячный бан. Его отстранили от футбола, но не помешали переходу в «Краснодар». Летом 2021-го парень оказался на Кубани, а его бывший агент – Александр Маньяков – получил от окружения игроки три миллиона рублей. По слухам, эта сумма была прописана в соглашении футболиста с представителем.

Также загадочной была история переезда парня в Краснодар. Он заканчивал сезона-2020/23 во владимирском «Торпедо». Портал Трансфермаркт оценивал парня в три миллиона рублей. Но местный клуб, который содержала администрация региона, запросил у «быков» в 20 раз больше. Спустя неделю переговоров черно-зеленые сбили прайс до 55 млн. А Никита пополнил состав второй команды «Краснодара».

Спустя полгода – в 2022-м – парень уже получил шанс в основе. Легионеры уехали, а «Краснодар» сделал ставку на воспитанников и молодежь. Так Никита Кривцов впервые заявил о себе. А еще спустя полгода даже получил вызов в сборную России.

Сейчас Никита Кривцов – звезда «Краснодара». Он забил уже семь мячей после зимней паузы. Так мощно не выглядел ни один форвард в России. А отрезок даже стал лучшим в карьере парня.

Так хавбек стал целью клубов из европейских топ-лиг. Так парня заметили в Испании. Им заинтересовались сразу несколько команд из Ла Лиги. Но до приглашения дело пока не дошло.

Ожидается, что первые офферы придут на Кубань уже летом – после окончания сезона в России.