Все желающие - в лист ожидания. Как купить билет на морские рейсы между Сочи, Новороссийском и Геленджиком

«Грифон» рассчитан на 137 пассажиров. Фото: морпорта Сочи.

Скоростной катамаран «Грифон» вновь начнет курсировать между курортами Краснодарского края. Как и в прошлом году, маршрут свяжет Геленджик, Новороссийск и Сочи.

- Навигация сезона 2023 начнется в начале мая. Точной даты пока нет. Все зависит от погодных условий, - рассказывает оператор пассажирских перевозок по Черному морю «Водоходъ Экспресс». - Но продажа билетов будет открыта ближе к дате открытия, но не более чем на одну неделю вперед.

Уже известно, что на линию сначала выйдет «Грифон», рассчитанный на 137 пассажиров. А к середине мая к нему может присоединиться еще и пассажирский теплоход на подводных крыльях «Севастополь». Все будет зависеть от востребованности.

БУДЬ В КУРСЕ!

Пока в продажу билеты на катамаран и теплоход не поступали. Но сейчас всех желающих записывают в лист ожидания. Как только будет дан старт продаж, за 9-8 дней до даты придет уведомление с подробным расписанием.

Чтобы попасть в лист ожидания, отправьте информацию ФИО пассажиров, дату рождения, серию и номер паспорта, номер телефона, а также дату и время желаемого рейса на электронную почту morport.sochi@mail.ru.

- В случае ошибки может быть отказано при посадке на судно. Приоритет в бронировании будет отдан тем, кто раньше внесен в лист ожидания, - уточняют в морпорте Сочи.

При открытии продажи билетов будет направлен номер заказа для оплаты. Билет отправят только после 100% оплаты.

ВАЖНО!

По предварительной информации, цены пока останутся на уровне прошлого года.

Стоимость билета от Сочи до Геленджика была 3 тысячи рублей для взрослых и 2 тысяч рублей для детей от 2 до 14 лет.

Билет из Сочи в Новороссийск стоил 3500 рублей для взрослых и 2200 рублей для детей.

Дешевле всего было добраться из Геленджика в Новороссийск — 600 и 300 рублей.