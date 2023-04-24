Лучшие кубанские университеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год кубанские вузы выпускают десятки тысяч специалистов. По этому показателю они входят в десятку в России.

По данным профильных сайтов, на Кубани работают свыше 40 вузов, включая филиалы. Они обучают свыше 100 тысяч человек, больше половины – по очной форме.

Только в 2022-м году золотые медали на Кубани получили 2312 школьника. В том числе почти 200 человек показали максимальный балл на ЕГЭ. Семь из них получили «сотню» на двух экзамен, один – на трех.

Причем многие ребята остались на Кубани. Они не рванули покорять столицу и поступили в местные вузы.

По данным портала hh.ru, сразу 3 кубанских университета вошли в сотню лучших в стране. За основу рейтинга брались резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет, всего – больше двух миллионов. В том числе 500 тысяч – это данные выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов России.

Самый высокий показатель среди краевых вузов получил КубГУ. Он занял 16 строчку в рейтинге. Его учащиеся и выпускники принесли университету 104,5 балла. Отмечается, что они рассчитывают на зарплату от 40 тысяч рублей.

54-я строчка рейтинга ушла сочинскому Международному инновационному университету. Он получил 102,7 балла от составителей. Его выпускники планируют выручать минимум 45 тысяч в месяц.

55-я позиции в рейтинге ушла КубГТУ. Вуз набрал 102,7 балла. Его выпускники также надеются на заработок размером не менее 45 тысяч рублей.