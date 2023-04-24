Стало известно, сколько Сергей Галицкий тратит на ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Чистый убыток футбольного клуба «Краснодар» увеличился в два раза. По итогам 2022 года он составил 4,8 млрд рублей. Это в два раза, чем в 2021-м. Тогда «быки» не досчитались 2,4 млрд. И этот показатель был рекордом в истории черно-зеленых. Но теперь он обновился. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС – прим. ред.).

Также РФС раскрыл сумму вложений Сергея Галицкого. В 2022-м бизнесмен вложил в команду 5,3 млрд. рублей. Это его личные средства, не считая доходы от спонсоров.

Ранее стало известно, что в сезоне-2022/23 бюджет «быков» сократится на млрд рублей – с 5,5 до 4,5. Эту информацию косвенно подтвердил коммерческий директор команды Арам Фундукян. Он объяснил сокращению бюджета отъездов легионеров. Вместе с иностранцами «ушли» и зарплаты игроков.

Напомним, что самым высокооплачиваемым футболистом «Краснодара» был Гжегож Крыховяк. Ежегодно поляк получал свыше 3 млн евро. Но весной прошлого года он прервал контракт с «быками». Сперва полузащитник укатил в аренду в Грецию, затем – в Саудовскую Аравию.

Ранее Сергей Галицкий заявлял, что его задача – сделать клуб самостоятельным. Чтобы команда и академия содержала себя самостоятельно, за счет инвестиционного фонда. Об идее его создания бизнесмен впервые рассказал в сентябре 2021 года.