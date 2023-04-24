Вора в законе поймали на организации ячейки запрещенного в России «АУЕ»* в колонии Адыгеи

Ячейку накрыли

В колонии Адыгее разрослась ячейка запрещенной в РФ "АУЕ" (организация, признанная в РФ экстремистской и запрещенной)*. Все ее участники вносили денежный взнос в деятельность организации по всему миру. А зарабатывали для "общака", играя в карты. Набор для покера нашли у главаря ячейки.

- Следствием установлено, что осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии и занимая высшее положение в преступной иерархии, организовал и возглавил на территории исправительных учреждений республики ячейку международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»), деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. В целях финансирования деятельности указанной экстремистской организации обвиняемый организовал среди других осужденных систематическое проведение азартных игр с использованием игрового оборудования в виде покерного набора и игральных карт, доход от которых использовался для обеспечения деятельности ячейки запрещенного движения, - сообщает пресс-служба Следкома Адыгеи.

Такие наборы нашли у осужденных. Фото: Следком Адыгеи

Теперь помимо уже имеющегося срока "вору в законе" придется отвечать еще и по другим статьям уголовного кодекса.

Его обвиняют в организации и финансировании деятельности экстремистской организации, проведении азартных игр группой лиц, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

- Уголовное дело возбуждено следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Адыгея по материалам совместной проверки УФСБ России по Республике Адыгея, МВД по Республике Адыгея и УФСИН России по Республике Адыгея, - уточнили в ведомстве.

Карты и схемы сбора "общака" в колонии у осужденных отобрали. На шестерых осужденных возбудили уголовные дела. Проверка того, как это все могло возникнуть на территории режимного объекта, продолжается.