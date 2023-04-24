За килограмм гороха – 1100. Краснодарцы возмутились ценами на рынках

Свежий горох покупатели пока обходят стороной из-за цены Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Не успели жители Краснодара отойти от стоимости на клубнику и огурцы, как на прилавках вновь появился новый продукт с шок-ценой. Свежий зеленый горошек в конце апреля стоит 1100 рублей за килограмм.

- Ну я не знаю, куда мы катимся… Цены дикие. Откуда он такой золотой? – возмущается пенсионерка Ирина Михайловна.

- Будете покупать? - спрашиваю.

- Нет, конечно. В банке куплю, - отвечает посетительница рынка и идет дальше.

Зеленый горошек в Краснодарском крае выращивают в нескольких районах. Но фермеры говорят, что местного продукта еще не может быть на прилавках.

- Это, скорее всего, привозной. Наш только растет и появится в конце мая-начале июня, - рассказал «КП»-Кубань» председатель Ассоциации КФХ Павловского района Иван Пугачев.

Аграрии объясняют высокую цену на зеленый горошек несколькими факторами.

- Это может быть рост себестоимости на производство. Стоимость также зависит от сезона и количества предложений на рынке. Не последнюю роль играют так называемые перекупы. Они тоже порой закладывают гигантский процент, когда продают на рынках, - считает Пугачев.

Покупателям советуют не спешить с покупкой, а дождаться, когда цена на рынке придет в себя. Это произойдет в конце лета, когда зеленый горошек поспеет, и предложений станет значительно больше.

СПРАВКА «КП»

По данным министерства сельского хозяйства Кубани, в регионе ежегодно засевают почти 16 тысяч гектаров овощного гороха. Лидерами по количеству площадей являются Павловский, Гулькевичский и Динской районы.