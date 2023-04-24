«Музыка – его слова». Неговорящий подросток-аутист из Новороссийска играет сложные пьесы и слету запоминает ноты

Лене посчастливилось встретиться с самим Денисом Мацуевым Фото: личный архив семьи

14-летний Леня Устин не говорит и не может поддерживать разговор. Только в 4 года врачи смогли поставить ему диагноз – аутизм и среднюю степень умственной отсталости. Но слова враче не стала для него приговором. В 10 лет мальчик стал серьезно заниматься музыкой на фортепиано. Тогда стало понято, что ноты и сложные музыкальные пьесы – это вся жизнь для Лени.

Перестал плакать в Абрау

Леня – желанный сын успешной семьи юристов из Москвы. Наталья и Евгений обследовались перед планированием беременности. Ребенок родился крепким – по шкале Апгар набрал 9 баллов. Но мальчик плохо спал, по ночам плакал, начались бесконечные обследования. Когда Лене было 2 года, семья выбралась в отпуск. Решили отдохнуть под Новороссийском у озера Абрау. И тут случилось чудо – мальчик перестал тревожится и начал спокойно спать.

Супруги решились на переезд ради сына.

- Мы построили тут дом и смогли перебраться в Краснодарский край, когда Лене было 4 года. Тогда же ему поставили диагноз. Он нас шокировал, мы шли к принятию несколько лет. Но потом поняли, что впадать в уныние не стоит. Нужно помогать сыну, - говорит Наталья Устин.

Леня почти не разговаривает, но у него феноменальная память Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Песенка из книжки

В 7 лет Леню вынужденно отправили в школу-интернат. Его отец Евгений пережил операцию на сердце, Наталья не могла ухаживать и за больным мужем, и за сыном. Леня проводил в школе всю неделю, а на выходных его забирали домой.

- Нам пришлось уехать в Москву на год. Это было тяжелое время. Леня не был в восторге от занятий там, постоянно убегал от учителей. Но в этот опыт был и положительным. В школе выяснилось, что у Лени есть способности к музыке, - рассказывает Наталья.

Педагоги школы-интерната заметили, что Леня постоянно что-то наигрывает на старом фортепиано. Прислушались – оказалось, их воспитанник перебирает детскую песенку «В траве сидел кузнечик». Об этом они рассказали Наталье. И она поняла, откуда музыка. У Лени была звуковая книжка, и он запомнил мелодию из нее. А потом стал подбирать ноты на инструменте. Эта новость поменяла жизнь Лени. Он сел за учебу.

Первые шаги

Семья вновь перебралась в Абрау. Супруги стали искать учителя. Лене проверили музыкальный слух, он оказался идеальным. Мальчик мог запоминать сложные произведения, а потом воспроизводить их.

- Сейчас Леня учится по восьмилетней предпрофессиональной программе в детской школе искусств им. Гергиевой в Восточном районе Новороссийска. У него отличные оценки по специальности, сольфеджио, но рассказать, например, о биографии композиторов он не может. После окончания школы планируем поступать дальше. Надеемся, у Лени все получится, - признается Наталья.

Учителя отмечают – у Лени отличная память. 10 листов сложной пьесы для него не проблема. Его не нужно гнать за инструмент, он с удовольствием сам проводит з ним по три часа, а в свободное время слушает классику.

Мальчик - лауреат музыкальных конкурсов Фото: личный архив семьи

- Первым словом у Лени были не «мама» или «папа», а «туча». Он почти не разговаривает, может ответить односложно на вопрос или повторить его. Самый главный его язык – это музыка. Может просто подойти к инструменту и что-то наигрывать. Получаются мелодии, он сам сочиняет музыку, - говорит мама юного пианиста. Сейчас к Лениным занятиям на фортепиано добавился баян. Он с удовольствием разучивает на нем новые композиции.

Встреча со звездой

О достижениях Лени теперь знают далеко за пределами Новороссийска. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова пригласила юного пианиста на открытие фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в Краснодар. Мальчик смог исполнить свою матчу – встретиться с известным музыкантом.

- Денис Леонидович послушал Леню, похвалил. Мы присутствовали на концерте. Мацуев исполнял Рахманинова, и теперь Леня каждый день слушает эту музыку дома, - призналась Наталья.

Новый инструмент для дальнейших побед

Домашнее фортепиано Леня давно перерос. Под инструмент подложены деревяшки, ноги подростка – на специальных подставках.

- Это для нас проблема номер один. Подержанный инструмент стоит около 480 тысяч рублей, новый и того дороже, - вдыхают родители Лени. – Парень рискует остаться без занятий музыкой. А это для него может означать только одно – остановка в развитии. Ведь после пяти лет регулярных тренировок Леню сняли с психиатрического учета, уровень его IQ соответствует возрасту. Это большой результат.

Юному музыканту можно помочь, собрав деньги на фортепиано всем миром. Для этого можно перевести любую сумму на карту мамы Лени.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ФОРТЕПИАНО

Карта Сбер 2202 2053 2107 7874, привязана к телефону 8-977-589-94-07.

Получатель - Наталья Валерьевна Е.