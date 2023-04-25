Артисты из Краснодара отправились в зону СВО, чтобы спеть военным

Девушки выступали перед участниками спецоперации, несмотря ветер и дождь.

В зону СВО из Краснодара регулярно отправляют гуманитарные грузы. Посылки собирают всем миром, свою лепту вносят даже дети, которые пишут письма для военных. Поддерживают бойцов и творчеством. Буквально недавно домой вернулись краснодарские артисты, которые дали концерт участникам спецоперации. Выступление организовали в подразделении, где служат много краснодарцев, чтобы поддержать моральный и боевой дух солдат.

В городе музыкальный коллектив “Центра культуры Прикубанский" часто выступают на праздниках в парках, во дворах жилых многоэтажек. Своими песнями заряжают взрослых и детей. Но последний год солисты поют еще и для военных. Выступают в госпиталях, военных частях. Правда, концерт за ленточкой для солистов стал дебютным.

- Инициатором выступили администрация Краснодара, глава города Евгений Наумов, с которым у нас и состоялась поездка в зону СВО. Едва услышав предложение выступить перед участниками СВО, мы сразу согласились, - поделился на радио «Комсомольская правда» художественный руководитель “Центра культуры Прикубанский" Никита Иванов. - Мы, конечно, перерабатывали нашу программу. Одно дело выступать в мирной обстановке, другое дело - на передовой. Хотелось, прежде всего, сказать, что дома все хорошо, что мы их ждем, песней старались поблагодарить бойцов.

Репертуар выбирали соответствующий. “Встанем”, “Спасибо, ребята!”, “Кубань с Донбассом” - для военных исполняли песни, которые неизменно вызывают мурашки у слушателей.

На передовую отправилась целая делегация из желающих спеть для военных.

- Мы наблюдали за каждым, кто сидел в импровизированном зале. Когда бойцы начинали улыбаться, подпевать, мы поняли, что выполнили свою миссию, - добавляет Никита Иванов.

Как признается солистка Анастасия Агаркова, в день выступления погода испортилась.

- Первые композиции пели под проливным дождем. Усугублял ситуацию сильный ветер, от которого было очень холодно. Но мы - артисты, которые не расстраиваются из-за таких мелочей. У нас есть задача, и мы идем работать, независимо от того, что творится за окном, - говорит руководитель и солистка группы "РЯ.бит" Анастасия Агаркова. - Выступить перед бойцами - для меня и моих коллег большая гордость.

По словам солистка Яны Матерновской-Кумпан, слезы на сцене удалось сдержать с большим трудом.

- Эмоции переполняли. Отклик от военных был невероятный. После концерта к нам подходили и выражали слова поддержки. Хотя казалось бы, наоборот, с этой миссией мы поехали к бойцам, - признается солистка студии музыкального искусства "Россы" Яна Матерновская-Кумпан. - Нам говорили “спасибо” за поддержку, за песни, за радость, за слезы, признались даже, что наше выступление подарило новый стимул - идти и побеждать. Это дорогого стоит. И, конечно, если нам предложат вновь поехать и выступить перед другими ребятами, о сомнениях и речи не идет. Выступим и точка!