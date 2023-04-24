Вместо школы ушел в неизвестном направлении. Стали известны обстоятельства исчезновения в Сочи первоклассника с зеленым зонтиком

В Сочи разыскивают ребенка.

В Сочи развернуты масштабные поиски семилетнего Мирослава Попова. В последний раз мальчика видели у школьных ворот. Родители рано утром привезли сына к лицею №59, где учится ребенок, поцеловали на прощание и пожелали хорошего дня. Но на уроках первоклассник не появился. Он дождался, когда взрослые скроются из вида и покинул учебное заведение. Больше мальчика никто не видел. Не дождавшись Мирослава после уроков домой, семья забила тревогу.

- В настоящее время на поиск ребенка ориентирован весь личный состав сочинской полиции, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

На розыск школьника мобилизованы наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа казаков и волонтеров. Мальчик может быть дезориентирован. Известно, что у Мирослава светло-русые волосы и карие глаза. Также при нем был серого цвета рюкзак, а в руках зеленый зонтик.

- Приметы: Мальчик был одет в школьную форму: белую рубашку, темно-синие брюки и жилетку с логотипом учебного заведения. На нем была зеленая куртка, а на ногах черные ботинки, - уточнили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В первую очередь проверяются места, где ребенок проводил любил проводить время. Поиски будут продолжаться и ночью.

В случае, если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении детей просьба обратиться в полицию по номеру телефона 02 или 112.