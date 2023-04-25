Девушка готовилась к беременности вместе с мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка из Анапы, родившая в 16 лет, попала в больницу с угрозой срыва второй беременности. Об этом Мария Воропаева, прославившаяся на всю страну участием в реалити-шоу «Беременна в 16», рассказала на своей странице в соцсетях. После проекта за жизнью девушки следят тысячи поклонников, с которыми она делится самым сокровенным. Недавно она объявила о второй беременности. А на 17-й неделе огорошила подписчиков тревожной новостью о том, что попала в больницу.

Мария опубликовала небольшое видео с короткой вырезкой из медицинского документа «угроза позднего выкидыша», а позже показала капельницу, которую ей установили.

- Теперь уколы и капельницы мой ежедневный ритуал, - сказала девушка.

Стоит сказать, что ранее Мария жаловалась на свое состояние.

- После уколов и капельницы тонуса нет, весь день живот не тянет, прям бодренькая. Надеюсь, лечение не затянется, устала лежать четыре дня подряд, - добавила Мария.

Поклонники в ответ стараются поддержать беременную девушку и советуют ей не напрягаться в ожидании второго малыша.

Напомним, своего первого ребенка Мария родила, когда училась в школе. Решение оставить малыша поддержали почти все, против были только мама и брат девушки, но и они позже стали помогать. За отца малыша Александра она вышла замуж - Мария расписалась с ним, когда была в положении.

После рождения сына пара по-прежнему вместе. Они переехали в новый дом, где самостоятельно делают ремонт. Мария учится в вузе и ведет блог в соцсетях - за ее жизнью следят больше 21 тысячи человек.

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