Оставить нельзя, эксгумировать. Заброшенное кладбище времен войны, которое нашла 90-летняя новороссийка у себя за забором, хотят снова забыть

Могилы со звездами у себя за забором нашла бабушка Фото: Евгения ОСТРАЯ

Эта история потрясла нас до глубины души. Среди жилых домов в Новороссийске мистическим образом обнаружился исторический аппендицит – кладбище без имен, фамилий и даже кое-где без надгробий.

А нашла его за своим забором в зарослях Любовь Тимофеевна Губанова. Ей вот-вот должно было исполнится 90 лет.

В одной руке бабушка держалась за клюку, в другую взяла топоришко, чтобы очистить могилы от зарослей.

Ветки она медленно, но верно носила в свой сад, где сжигала в костре. За этим "поджигательством" ее застукал участковый Денис Евтушевский.

- Я думала, все, штраф мне дадут за разведение костра, - рассказывала "КП" - Кубань" Любовь Тимофеевна.

Но участковый не только не стал журить бабулю, но и привез целую команду помощников из числа местных поисковиков. Могилы привели в порядок, насколько это было возможно с почти растворившимися в небытие захоронениями. Земли захватывались под строительство особняков без особой рефлексии по поводу святотатства. На месте могил с красными звездами воздвигли гараж и проложили дорогу.

Тогда в мэрии Новороссийска "Комсомолке" ответили, что кладбище это в городских документах не значится. Его будто и не было никогда.

- Работа по наведению санитарного порядка на территории захоронения, расположенного по адресу г. Новороссийск, ул. 8-ая Гвардейская, 35, проводится группой добровольцев (волонтёров) на регулярной основе. В связи с отсутствием в архивных документах информации о лицах, захороненных в могиле, в Министерство обороны Российской Федерации направлен запрос с целью получения достоверной информации. По состоянию на 5 мая 2022 года ответ не получен. Работа по перезахоронению (включающая эксгумацию) не может быть проведена в связи с отсутствием положительного ответа от Министерства обороны РФ, - ответили «КП» - Кубань» в горадминистрации за подписью замглавы по соцвопросам Натальи Майоровой.

И после публикации в "Комсомолке" интерес к кладбищу появился у всех. Но ненадолго.

- Бабушка уже очень старенькая. Мы ее стараемся не беспокоить. Но сами регулярно наводим там порядок вместе с поисковиками. Дерево сухое недавно спилили, покрасили могилы снова, - рассказывает новости участковый Денис Евтушевский.

Руководитель поискового отряда в Новороссийске Михаил Романенко дает более жесткую оценку.

- В администрации пересылают эту проблему из отдела в отдел уже год. Предлагали эксгумацию останков сделать как вариант и перенести их на общее захоронение городское. Но для этого тоже нужны веские основания, а их не придумали, - говорит он "КП"-Кубань".

К слову, власти микрорайона Мысхако, на чьей территории нашли заброшенные могилы, объясняет свое бездействие требованиями закона.

- Чтобы легализовать это кладбище, нужно установить для него санитарные границы. А это невозможно из-за плотности застройки. Но мы ведем туда новую дорогу, - говорит "КП"-Кубань" глава Михаил.

И пока вопрос остается открытым.

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