Подразделение управления МЧС по Краснодарскому краю стало вторым из инспекций по маломерным судам

Инспекция стала второй

В структуре МЧС России подведены итоги конкурса «Лучшая государственная инспекция по маломерным судам»» в 2022 году». На всероссийском этапе конкурс Южный федеральный округ представляла Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. После подведения итогов конкурса ГИМС Кубани заняла почетное второе место!

О работе Государственная инспекция по маломерным судам региона подробнее рассказывает помощник начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Галина Королева.

- Галина Михайловна, расскажите, пожалуйста, об успехах кубанской Госинспекции по маломерным судам?

- По итогам деятельности в 2022 году Государственной инспекции по маломерным судам Краснодарского края присвоено звание «Лучшей государственной инспекции по маломерным судам» Южного федерального округа. С этими же результатами ГИМС Краснодарского края взяла второе место на общероссийском этапе одноименного конкурса МЧС России.

- Если говорить о подразделениях ГИМС Краснодарского края, то какие из них лидируют по показателям работы?

- В лучшую сторону по организации контрольно-надзорных мероприятий на воде в 2022 году руководством Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю отмечены Анапское, Адлерское и Новороссийское инспекторские подразделения Центра ГИМС.

- Каких успехов достиг кубанский Центр ГИМС в прошлом году?

- Если коротко, то по результатам проводимой работы по обеспечению безопасности людей на воде в границах оборудованных пляжных территорий в 2022 году случаев гибели граждан на пляжах не допущено.

Также отмечена положительная тенденция увеличения количества пляжных территорий в крае на 10 единиц общей протяженностью 600 метров. Это важное достижение, ведь данный вопрос неоднократно выносился Главным управлением на совещаниях краевого уровня в ходе подготовки и проведения купального сезона 2022 года.

- А что конкретно делалось для обеспечения безопасности людей на воде?

- В целях контроля за выполнением требований по обеспечению безопасности людей на воде на пляжах в 2022 году государственными инспекторами по маломерным судам Центра ГИМС было проведено 279 контрольно-надзорных мероприятий, из них 69 профилактических визитов, 210 выездных обследований, водопользователям выдано 53 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, проведено 498 профилактических мероприятий в виде консультирования. Отмечу, что работа велась на самых проблемных пляжах. Всего в Краснодарском крае 552 пляжа, на которых разрешено купание.

Для усиления работы по обеспечению безопасности на воде в летний период 2022 года были дополнительно созданы и осуществляли деятельность на Азово-Черноморском побережье в местах с наиболее массовым пребыванием людей и в местах, где систематически выявляется наибольшее количество правонарушений 8 патрульных групп из числа государственных инспекторов по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления.

С 1 января 2023 года создано 22 патрулирующие группы для мониторинга обстановки на Азовском и Черноморском побережье.

Также в купальный сезон 2022 года государственными инспекторами по маломерным судам было выявлено 46 необорудованных мест массового отдыха граждан на воде, направлено 179 писем в органы местного самоуправления с информацией о выявляемых нарушениях и недостатках в обеспечении безопасности на водных объектах и рекомендациями по их устранению, направлено 59 писем в органы прокурорского надзора.

С учетом предложений Главного управления, направленных в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, проведена работа по приведению в соответствие с действующим законодательством «Правил охраны жизни людей на воде в Краснодарском крае» и «Правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» в части эксплуатации пляжей и баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. Проводится работа с другими нормативно-правовыми актами регионального уровня.

- Какая профилактическая работа проводилась?

- Сотрудниками Центра ГИМС Главного управления проводится профилактическая, агитационно-пропагандистская и разъяснительная работа в целях обеспечения безопасности, охраны жизни людей на водных объектах и доведению информации об основных направлениях и вопросах деятельности Государственной инспекции по маломерным судам. В частности, в 2022 году проведена 10691 беседа и лекция профилактического характера по доведению информации о мерах безопасности и правилах поведения на водных объектах в детских образовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, с водопользователями, судоводителями, среди прибывающих на воде граждан. В ходе проведения профилактической работы распространено 10797 листовок и памяток.

В целях предупреждения гибели и травматизма детей на воде с каждой сменой детей, пребывающей на отдых и оздоровление, дежурным персоналом учреждений детского отдыха, руководителями учреждений и объектов, организующих отдых и оздоровление детей проведены инструктажи по правилам поведения на воде, оказания первой необходимой помощи (в детских учреждениях санаторно-курортного комплекса проведены – 456 профилактических инструктажей (бесед). Подготовлено более 1000 практических пособий по безопасному отдыху детей на воде и 2000 памяток.

- В каких мероприятиях участвовали сотрудники Центра ГИМС в течение 2022 года?

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах края в прошлом году принято участие в обеспечении безопасности при купаниях граждан в период празднования христианского праздника Крещения Господня 18-19 января 2022 года. В феврале 2022 года силы и средства Центра ГИМС Главного управления задействовались в ликвидации последствий вызванного таянием снега подтопления в населенных пунктах Северского района.

В течение года сотрудники ГИМС также обеспечивали охрану жизни людей на водных объектах 37 мероприятий. Это парусные регаты, Всероссийские соревнования по парусному спорту, плавательные заплывы, стажировки по водным видам спорта и т.д. Отмечу, что в этих мероприятиях приняли участие более 4000 детей и подростков.

С сентября о декабрь 2022 года силы и средства Центра ГИМС Главного управления задействовались в выполнении поставленных задач в республике Крым. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

- Какие имеются проблемные вопросы?

- Одна из важных и до сих пор нерешенных проблем, это отсутствие пляжей в 22 муниципальных образованиях степной зоны края. При этом, в данных муниципальных образованиях люди, в т.ч. дети, осуществляют купание. Самое печальное, что это приводит к высокому уровню травматизма и гибели.

Проводимые мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, как показывает реальное положение, не позволяет предотвратить гибель населения в необорудованных для купания местах. Данный вопрос неоднократно озвучивался на совещаниях краевого уровня. Основные причины такого положения дел: отсутствие финансовых средств у собственников пляжных территорий и водопользователей для проведения работ по обустройству пляжных территорий; несоответствие качества воды санитарно-гигиеническим требованиям.

На низком уровне находится работа в муниципальных образованиях по применению административными комиссиями статьи 2.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Фиксируются нарушения установленных запретов на пляжах и других местах массового отдыха на водных объектах. Анализ проведенной муниципальными образованиями работы показал, что органы местного самоуправления не уделяют должного внимания обеспечению безопасности людей на водных объектах в части принятия мер по исключению купания граждан в необорудованных и запрещенных местах. При этом граждане продолжают из года в год массово купаться в местах, запрещенных для купания.

Отмечу, что вопрос организации работы в данном направлении неоднократно выносился в качестве предложения в проект протокола заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснодарского края и муниципальных образований.

- Какие задачи поставлены перед Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю на 2023 год?

- В целом проведенная в 2022 году работа по обеспечению безопасности на водных объектах края в отчетном периоде позволила добиться положительного результата по защите жизни и здоровья граждан. Происшествий с маломерными судами и превышения происшествий на водных объектах не допущено.

В то же время, на местах имеются определенные недостатки. Поэтому был проведен анализ работы инспекторских подразделений Центра ГИМС и планирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в текущем году было выстроено с учетом исключения выявленных недоработок.

Основные задачи Центра ГИМС – это обеспечить осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации; организовать в пределах своей компетенции обеспечение безопасности людей и охрану их жизни во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, сохранение положительной тенденции снижения показателя гибели людей на водных объектах и аварийности маломерных судов.

Кроме того, есть задача по обеспечению предоставления государственных услуг, оказываемых ГИМС МЧС России, в полном объеме в установленные сроки. Также нужно организовывать качественное и своевременное рассмотрение, представляемых водопользователями заявлений-деклараций соответствия баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и пляжей, предъявляемым требованиям.

На особом контроле - организация проведения профилактических лекций с детьми и сотрудниками в детских оздоровительных учреждениях, имеющих пляжи или расположенных вблизи водных объектов, по доведению информации о правилах безопасного поведения на водных объектах в летний период. Данная работа спланирована с учетом охвата всех прибывающих детей в детские оздоровительные учреждения.

Продолжается совместная работа с администрацией Краснодарского края, органами местного самоуправления, прокуратурой, МВД, общественными организациями по выявлению несанкционированных мест массового отдыха граждан на воде, пунктов проката маломерных судов.

Силы и средства Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю готовы к действиям по предназначению.

Справочно:

Оказание государственных услуг

В ходе выполнения задач и функций, возложенных на Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России, сотрудниками Центра ГИМС Главного управления в 2022 году оказаны:

2951 государственная услуга по регистрации маломерных судов;

1462 государственные услуги по освидетельствованию маломерных судов;

2230 государственных услуг по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами.

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с установленными требованиями. Все обращения на оказание государственных услуг в отчетном периоде выполнены в соответствии с требованиями регламентирующих документов в установленные сроки.

Проведение надзорных мероприятий (патрулирования), административная практика

В целях осуществления контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах, плаванием маломерных судов сотрудниками ГИМС в 2022 году проведено 2262 мероприятия по надзору на водных объектах (патрулирования) (АППГ – 1989, увеличение на 13,7%), в т. ч. совместно с представителями органов прокуратуры – 48, МВД – 168, администраций – 247, Пограничного управления ФСБ РФ – 252, средств массовой информации – 45, казачества – 169, органов охраны рыбных запасов – 93, природоохранных органов – 5, органов госморречнадзора – 6, со спасателями - 91.

В ходе проведенных мероприятий по надзору на водных объектах, государственными инспекторами по маломерным судам выявлено - 1421 правонарушение (АППГ – 1405, увеличение на 1,1%), составлен 1421 административный протокол, на правонарушителей наложено – 1420 штрафов на сумму 2 млн. 470 тыс. 500 руб. и одно наказание в виде обязательных работ.

Надзор за базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, пляжами

В 2022 году все представленные на рассмотрение заявления-декларации соответствия баз (сооружений) для стоянок маломерных судов предъявляемым требованиям рассмотрены в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством. Рассмотрено и зарегистрировано 175 заявлений-деклараций. Проведено 56 контрольно-надзорных мероприятий в виде выездных обследований без взаимодействия с контролируемым лицом (43), профилактических визитов (13), водопользователям выдано 7 предостережений, проведено 153 профилактических мероприятия в виде консультирования.