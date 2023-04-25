Слепок ноги древнего человека продают на Кубани

Фото с сервиса Avito

Уникальный лот появился на сервисе объявлений. Житель станицы Ленинградской выставил на продаже слепок ноги древнего человека. Расстаться с редким экспонатом он готов всего за миллион рублей.

- Примерный период времени не называется. Также нет упоминания о каких-либо экспертизах. Вероятно, слепок был сделан на даче с помощью бетона этой весной, – пишет автор телеграм-канала «Кубанский авито», который обратил внимание на лот.

Также на «ноге» видны следы насекомых и растений. Их происхождение автор не уточняет. Не исключено, что они попали на экспонат во время «изготовления».

Связаться с автором объявления у редакции «КП» – Кубань» не вышло. Мужчина не ответил ни на звонки, ни на сообщения.

Также не удалось установить и подлинность ноги. Никаких документов об экспонате автор не приложил. Но установил ценник, как на выставках, – миллион рублей. За эти деньги будущий владелец получит камень размером с большую ладонь.

Отметим, что жители Кубани нередко продают уникальные экспонаты на сервисе объявлений. Один из свежих лотов – редкая ракушка. Она обойдется будущему владельцу всего в 780 тысяч рублей.