Болельщики ФК «Спартак» оскорбляли игроков «Краснодара», но судьи «заткнули» уши. Как так вышло

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Спартаку» (3:4) в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в понедельник, 24 апреля, на «Открытие Арена» в Москве. И получилась напряженной.

«Быки» дважды упустили преимущество, первое – в два мяча, второе – в один. Причем все пробоины они получили после перерыва.

Это поражение стало первым для «Краснодар» в пяти матчах. А запомнили «быки» не только результат, но и поведение болельщиков «Спартака». После матча они оскорбляли игроков, которые благодарили своих фанатов.

Об этом рассказал Матвей Сафонов. После игры он пожаловался делегату встречи.

- Мы идем к своим болельщикам, нам кричат: «Пошли на …, Краснодар, – говорит вратарь сборной России на видео, которое опубликовал портал «РБ Спорт».

На кадрах видно, что делегат кивает. Но не заносит жалобы Матвея в протокол. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

- В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», – сказал глава комитета Артур Григорьянц в интервью «Спорт-Экспрессу».

Неизвестно, планирует ли «Краснодар» подавать жалобу. Официального заявления по этой ситуации «быки» еще не делали.