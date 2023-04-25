Отключение воды в мае Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Для жителей центра Краснодара, а также части Фестивального микрорайона и Черемушек красный день календаря наступит даже раньше, чем 1 Мая. Ведь на днях в 57 многоэтажек вернется горячая вода! Тазики и кипятильники здесь достали еще в середине апреля, когда началась традиционная профилактика. Тепловики утверждают, что люди сидят без горячей воды не зря:

-Меняем котлы на 1-м проезде Стасова, Майкопской, Рашпилевской, Ставропольской и в других районах. Вместо раритетов устанавливаем современные и производительные, - рассказал гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - В котельных на Янковского, Филатова и на Московской уже поставили новенькие насосы, на Ставропольской обновили изоляцию на трубах над землей. А на Благоева, Игнатова, Селезнева и Уральской появились новые теплообменники: вместо устаревших кожухотрубных производить горячую воду будут пластинчатые.

А уже с апреля вовсю кипит работа на крупной котельной по ул. Российской, 96. Там меняют котлы. Пятиметровые агрегаты отвечают за обогрев сотни многоэтажек района: это 25 тысяч жителей, школы, садики и краевая больница.

-Котлы отработали свой ресурс. Два заменили в прошлом году, еще два обновим в этом, - поясняет начальник эксплуатационного района № 4 Краснодартеплоэнерго Петр Смаль. - Так что мощность вырастет вдвое. Абонентам это дает стабильную горячую воду и качественное отопление.

На разбор котла и строительство нового уходит два месяца. При этом большинство работ все равно выполняется даже без отключений горячей воды. Также и теплосети под загруженными участками дорог и вовсе меняют под землей - без раскопок и перекрытия движения. К примеру, недавно установили новую трубу под перекрестком Головатого-Корницкого, а автолюбители даже ничего не заметили.

В Кравнодартеплоэнерго говорят, что это только часть работ: планы на ближайшие месяцы у них большие. И горожане непременно ощутят результаты в виде надежного теплоснабжения. Правда, для этого нужно будет некоторое время позаниматься закаливанием. Тепловики приносят извинения горожанам за временные неудобства.

Жителям каких домов придется принимать холодный душ?

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Березовый пос., Ейское шоссе 2 АБК 15 мая - 29 мая

Березовый пос., Ейское шоссе 2 маг. 15 мая - 29 мая

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Березовый пос., Коломийцева, 9 15 мая - 29 мая

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Бородинская, 156/2 15 мая - 29 мая

Бородинская, 156/2 стр.1 15 мая - 29 мая

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Братьев Дроздовых, 18 15 мая - 29 мая

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Братьев Дроздовых, 20 корп.2 лит.В 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 20 корп.3 лит.Ж 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 20 корп.4 лит.Б 15 мая - 29 мая

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Братьев Дроздовых, 22 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 24 15 мая - 29 мая

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Братьев Дроздовых, 27 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 29 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 39 А 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 39 В 15 мая - 29 мая

Братьев Дроздовых, 39 Г 15 мая - 29 мая

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Горная, 12 15 мая - 29 мая

Горная, 13 Г,Г1 15 мая - 29 мая

Горная, 13 Д,Д1 15 мая - 29 мая

Горная, 13 Е 15 мая - 29 мая

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Горячеключевская, 7 15 мая - 29 мая

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Елизаветинская ст., Курганная, 138 15 мая - 29 мая

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Елизаветинская ст., Курганная, 142 15 мая - 29 мая

Елизаветинская ст., Курганная, 144 15 мая - 29 мая

Елизаветинская ст., Курганная, 146 15 мая - 29 мая

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Заводская, 28 А 15 мая - 29 мая

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Заводская, 28 Б 15 мая - 29 мая

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Заводская, 28 Г 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 гараж 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 Ж 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 Ж1 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 КПП 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 Н 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 П 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 ПСС 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 реж.корп. 15 мая - 29 мая

Заводская, 28 Т 15 мая - 29 мая

Заводская, 30 15 мая - 29 мая

Заводская, 30 А 15 мая - 29 мая

Индустриальная, 52 11 мая - 25 мая

Индустриальная, 54 11 мая - 25 мая

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Ишунина, 9/1 10 мая - 24 мая

Калинина, 136 10 мая - 24 мая

Калинина, 138 10 мая - 24 мая

Калинина, 140 10 мая - 24 мая

Калинина, 142 10 мая - 24 мая

Калинина, 233 10 мая - 24 мая

Карасунская, 103 10 мая - 24 мая

Карасунская, 108 10 мая - 24 мая

Карасунская, 99 10 мая - 24 мая

Карасунская, 99 прач. 10 мая - 24 мая

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Кияшко, 6 10 мая - 24 мая

Кияшко, 8 10 мая - 24 мая

Кияшко, 10 10 мая - 24 мая

Коммунаров, 119 10 мая - 24 мая

Коммунаров, 150 А 10 мая - 24 мая

Коммунаров, 150 Б 10 мая - 24 мая

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Коммунаров, 266 А 10 мая - 24 мая

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Коммунаров, 266 Е 10 мая - 24 мая

Коммунаров, 266 Ж 10 мая - 24 мая

Коммунаров, 266 Ш 10 мая - 24 мая

Краснодарский пос., 24 15 мая - 29 мая

Краснодарский пос., 24/1 15 мая - 29 мая

Краснодарский пос., 62 15 мая - 29 мая

Краснодарский пос., 63 15 мая - 29 мая

Краснодарский пос., 63/1 15 мая - 29 мая

Красных Партизан, 559 10 мая - 24 мая

Кузнечная, 98 10 мая - 24 мая

Кузнечная, 167 А 10 мая - 24 мая

Кузнечная, 167 Б 10 мая - 24 мая

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Кузнечная, 167/1 Е 10 мая - 24 мая

Кутузова, 49 Б,Б1 10 мая - 24 мая

Кутузова, 49 корп.маст. 10 мая - 24 мая

Кутузова, 54 10 мая - 24 мая

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Лаврова, 8/1 15 мая - 29 мая

Лаврова, 8/2 15 мая - 29 мая

Лаврова, 8/3 15 мая - 29 мая

Лаврова, 8/4 15 мая - 29 мая

Лаврова, 8/5 15 мая - 29 мая

Лекраспромовец, снт, 3 15 мая - 29 мая

Мичурина, 12 10 мая - 24 мая

Мичурина, 14 10 мая - 24 мая

Мичурина, 16 10 мая - 24 мая

Можайского, 53 15 мая - 29 мая

Можайского, 74 15 мая - 29 мая

Новокузнечная, 200 15 мая - 29 мая

Образцова, 5 10 мая - 24 мая

Образцова, 7 10 мая - 24 мая

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Одесская, 20 10 мая - 24 мая

Одесская, 22 10 мая - 24 мая

Одесская, 48/3 корп.Ф 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 5 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 7 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 8 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 10 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 12 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 13 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 14 10 мая - 24 мая

отделение N2 АФ Солнечная, 15 10 мая - 24 мая

Пашковская, 105 10 мая - 24 мая

Песчаная, 9 11 мая - 25 мая

Песчаная, 11 11 мая - 25 мая

Песчаная, 14 11 мая - 25 мая

Плодородный пос., 8 корп.2 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 5 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 7 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 9 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 11 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 13 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 15 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 17 15 мая - 29 мая

Полевой пр., 19 15 мая - 29 мая

Полины Осипенко, 143 15 мая - 29 мая

Путевая, 5 корп.Склад №1 10 мая - 24 мая

Путевая, 5 корп.склад №2 10 мая - 24 мая

Российская 2-я, 84 15 мая - 29 мая

Российская, 10 ДШИ №5 15 мая - 29 мая

Российская, 10 СОШ №11 15 мая - 29 мая

Северная, 489 15 мая - 29 мая

Северная, 491 15 мая - 29 мая

Северная, 491/1 15 мая - 29 мая

Северная, 493 15 мая - 29 мая

Северная, 493 15 мая - 29 мая

Северная, 500 10 мая - 24 мая

Северная, 500 Б 10 мая - 24 мая

Северная, 510 10 мая - 24 мая

Северная, 564 10 мая - 24 мая

Седина, 62 10 мая - 24 мая

Седина, 67 10 мая - 24 мая

Сормовская, 167/1 11 мая - 25 мая

Ставропольская, 214 15 мая - 29 мая

Станичная, 2 Л 15 мая - 29 мая

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Станичная, 3 15 мая - 29 мая

Станичная, 5 15 мая - 29 мая

Станичная, 12 15 мая - 29 мая

Станичная, 14 Ф 15 мая - 29 мая

Станичная, 14/1 15 мая - 29 мая

Станичная, 16 15 мая - 29 мая

Станкостроительная, 19 11 мая - 25 мая

Тургенева, 23 10 мая - 24 мая

Уссурийская, 2 15 мая - 29 мая

Щорса, 47 15 мая - 29 мая

Щорса, 49 15 мая - 29 мая

Южная, 18 11 мая - 25 мая

Янковского, 30 10 мая - 24 мая

Янковского, 41 10 мая - 24 мая