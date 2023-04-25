«Да сделайте уже платный вход!». Посетители парка Галицкого возмущаются из-за очередей в Японский сад

Обычная картина у Японского сада - люди стоят в очереди Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Японский сад в Краснодаре открыл свои резные ворота для посетителей почти месяц назад. Но погулять по дорожкам новой локации могут далеко не все. Для того, чтобы пройти внутрь, нужно набраться значительной порцией терпения и времени, а потом дойти до заветного инфомата для получения QR-кода. Без него вход заказан.

- Мы стоим уже час, - говорит Наталья. - С двумя детьми это трудновато, но по-другому никак. Сделали бы платный вход - проблем бы не было. Часть очереди сразу бы отсеялась.

Вход в ресторан только по предварительной оплате Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В свой выходной в Краснодар из Ростова-на-Дону приехала Елена. Бросив чемоданы у подруги, он сразу же отправилась вдохновиться японской архитектурой.

Старинный народный дом Коминка пока не работает для посетителей Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Мои знакомые были здесь. Конечно, жаловались на длинную очередь. Мне, как туристу, удобнее было бы заказать билет дистанционно, через сайт, например, - делится девушка. – Отправила данные, получила штрихкод, приходишь к указанному часу - и никаких проблем. Можно проверять документы при входе, чтобы QR-коды не продавали.

Вид на большой водопад и пагоду Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Пока большая часть посетителей парка Галицкого терпеливо проводит время в очередях, другие находят новые способы проникнуть внутрь. Но это не бесплатно. В Японском саду работает ресторан «Ретей». Гостей он принимает только по депозитной системе – 2000 с человека за столик. Бонусом вы получаете беспрепятственный проход без QR-кода. Впрочем, здесь тоже не все так просто.

- Мы хотели пройти так, пообедать, а потом погулять, но забронировать столик оказалось нереальным. Звонили, писали сообщения – ни ответа, ни привета, - говорит Владимир.

Есть еще она категория, которая может пройти в Японский сад без штрихкода. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и один сопровождающий. Им не надо стоять в очереди и брать QR-код. Достаточно просто показать охраннику «розовую» справку и паспорт. После проверки документов они могут находится в саду сколько пожелают, как и остальные посетители.

Единственное ограничение может возникнуть для колясочников. В Японском саду много тропинок, выложенных из камней, по которым проехать будет невозможно. Нельзя также подняться наверх к храму, к падоге и чайным домикам. Но центральные аллеи вполне подойдут для прогулок.

ЧТО СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ЯПОНСКОМ САДУ

В Японском саду открыт ресторан «Ретей». Как уже отмечалось, он работает по депозитной системе бронирования. Чтобы заказать столик, нужно предварительно заплатить 2000 рублей с человека, за бар – 1000 рублей с человека. Сидеть за столиком можно не более 2 часов, а максимальное количество гостей – 12 человек. С детьми до 10 лет можно прийти только до 17 часов. После малышей не пустят.

В меню ресторана много японских блюд. Рыбные – от 890 рублей, жареные бобы с водорослями и чили – 450 рублей, супы – от 350 рублей, удон с уткой и грибами – 650 рублей, суши – от 250 рублей, куриные шашлычки Якитори – 990 рублей, кофе – от 150 рублей, японский зеленый чай – от 350 рублей.

Ресторан открыт с 11 до 23 часов.

Также в Японском саду построены храм и пагода. Они открыты для посетителей. А вот в кофейню, чайный домик и старинный народный дом Коминка пока не попасть. Внутри помещений идут отделочные работы. Об их открытии обещают сообщить дополнительно.

В Японском саду много мест для отдыха у водоемов Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Для любителей восточных практик построен домик для медитаций. Он разделен на три большие комнаты с матами. Если закрыть все двери и окна, то останется лишь приглушенный свет от фонарей. Но в тишине и одиночестве побыть навряд ли удастся – сюда то и дело заходят другие любопытствующие посетители.

Место для релакса - дом медитаций Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утром в Японском саду прогулки проходят комфортно. Нет ощущения скученности, нет толп. Люди переходят из локаций, не мешая друг другу. Поэтому у каждого есть возможность остановиться, полюбоваться цветами и кустарниками, уйти вглубь сада по тропинкам из камней, посидеть на лавочках у водоемов, которых установлено много.