На Кубани участника рейдерского захвата консервного завода приговорили к году колонии-поселения

Спустя 3,5 года суд вынес приговор участнику рейдерского захвата «Кубанских деликатесов». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Славянске-на-Кубани вынесли приговор Александру Фалалееву, которого обвиняли в рейдерском захвате консервного завода «Кубанские деликатесы». Три с половиной года назад мужчина в составе организованной группы предпринял попытку сместить руководство предприятия.

- В октябре 2019 года между учредителями ООО «Кубанские деликатесы» возник корпоративный спор. В результате было принято решение об отстранении от должности действующего генерального директора и вступлении в должность нового, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Рано утром 4 октября Александр Фалалаеев совместно с одетыми в камуфляж и балаклавы людьми прибыли на территорию завода. Угрожая огнестрельным и газовым оружием, захватчики потребовали от сотрудников передать им управление контрольно-пропускном пунктом.

- Фалалеев, согласно отведенной ему роли, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проверял и изымал пропуска у работников. На территорию завода никого не пускали и запугивали персонал, - дополнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Рейдеры открыли огонь по охранникам и сначала хотели взять сотрудников предприятия в заложники, но позже передумали и забаррикадировались в здании. В результате перестрелки пострадали три человека, одному из них потребовалась госпитализация.

В итоге заводской конвейер остановился. Запуганные сотрудники из-за опасений за свою жизнь отказывались выходить на работу. По деловой репутации «Кубанских деликатесов» был нанесен ощутимый удар.

В отношении Александра Фалалеева было возбуждено уголовное дело по статье самоуправство. Подсудимый вину не признал и отказался давать показания.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок год и три месяца с отбыванием наказания в колонии – поселении. Приговор в законную силу не вступил.