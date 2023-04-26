В храме хутора Копанской под Краснодаром митрополит Григорий совершил Литургию и панихиду по воинам

Фото: mitropoliakuban.ru

25 апреля, в день Радоницы, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме хутора Копанской.

- Всю Светлую пасхальную седмицу в Церкви не совершалось поминовение усопших. Для этого на девятый день после Пасхи установлен особый день — Радоница. Название его происходит от слова «радость» — праздник Пасхи продолжается, и православные христиане разделяют радость Воскресения Христова с усопшими близкими людьми. Ведь спасительная жертва Господня подарила каждому человеку надежду на общее воскресение из мертвых. На архиерейское богослужение в этот памятный день собрались многочисленные прихожане, благотворители и гости, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

В храмах Краснодарского края продолжает звучать гимн Пасхи – тропарь этого главного христианского праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!».

Владыка отметил, что усопшие близкие очень нуждаются в наших молитвах, которые являются проявлением не только памяти, но и любви к ним. И по нашим молитвам Господь может изменить посмертную участь усопшего и простить его грехи.

Фото: mitropoliakuban.ru

В хуторе Копанском прихожане и настоятель Свято-Покровского храма священник Иоанн Мельник живут надеждой построить большой мемориальный храм в память о защитниках нашей Родины, погибших на разных исторических рубежах. На месте строительства храма уже установили большой крест, который хорошо виден с проходящей рядом автомобильной дороги. По окончании Литургии митрополит Григорий совершил освящение Креста. Будущий храм, по мысли иерея Иоанна Мельника, призван стать местом увековечения памяти, а также утешения родных и близких погибших воинов, местом, где можно разделить свое горе, помолиться об усопших.

Такой храм здесь действительно необходим, ведь недалеко от Свято-Покровского храма в хуторе Копанском находится новое кладбище, где похоронены солдаты – участники специальной военной операции, защищающие интересы своего Отечества в борьбе против нацизма. Над могилами воинов развеваются Российские флаги. Митрополит Григорий посетил кладбище и совершил здесь панихиду об погибших защитниках Родины.

Фото: mitropoliakuban.ru

К молитвам духовенства присоединились и пришедшие на могилы родные и близкие. Верилось, что радость Воскресения Господня коснется всех сердец, утешит и вселит надежду на встречу в Вечной жизни.

Фото: mitropoliakuban.ru

Владыка Григорий за панихидой помянул имена всех солдат, погибших в специальной военной операции и лежащих на этом кладбище.

- Помолимся, чтобы Господь Всемилостивый и Милосердный принял их в Свои селения, простил им все грехи вольные и невольные, — сказал архипастырь.

Фото: mitropoliakuban.ru

Всем погибшим воинам была пропета «Вечная память».

В эти пасхальные дни, возглашая Вечную память усопшим, православные христиане также свидетельствуют о своей вере в то, что Христос действительно воскрес, и после земной смерти жизнь человеческая продолжается.