Язык запал, лицевая кость сломалась. Что известно о состоянии игрока ФК «Краснодар» Кади

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Обычная борьба в воздухе едва не обернулась трагедией в матче 24-го тура чемпионата России. На «Открытие Арене» в Москве встречались «Спартак» и «Краснодара». В дуэли на втором этаже сошлись защитник красно-белых Георгий Джикия и хавбек черно-зеленых Кади Боржес.

Оба игрока рванули за мячом. Но во время полета Георгий не убрал плечо. И приложим им оппонента. От удара Кади рухнул на землю. А операторы перевели камеры на трибуны. Боржес лежал на газоне без сознания.

Предварительно, у игрока мог запасть язык. И на помощь пришел сам «виновник». Джикия не дал языку запасть.

- Я почувствовал контакт, он ударился о плечо, а когда бежал назад, увидел, что Боржес лежит без сознания — помог чем смог. Любой на моём месте поступил бы так же. Геройствовать здесь точно не будем, – заявил защитник в интервью порталу «Чемпионат.Ком.»

Продолжать игру Кади не мог. Он покинул поле на носилках. По словам главного тренера «Краснодара», Владимира Ивича, у Боржеса диагностировали перелом лицевой кости. По разным данным, он пропустит от одного до трех месяцев. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшее время.

А пока полиция проводит проверку по факту травмы игрока. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва». Так, стало известно, что со стадиона игроки увезли в ГКБ имени Боткина. Его доставили на карете скорой помощи. Именно врачи сообщили о травме в отдел полиции.