25 часов на искусственной глубине в 50 метров. В Сочи молодого водолаза после неудачного погружения вылечили кислородом в барокамере

В Сочи 25 часов лечили 28-летнего водолаза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи врачи Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылечили 28-летнего водолаза, погрузив его на глубину 50 метров в барокамере. Процедура длилась 25 часов. Все это время специалисты поддерживали радиосвязь с мужчиной, на мониторах отслеживали его состояние. Еду и воду передавали через специальные шлюзы.

Все началось с того, что молодой человек принимал участие в тренировочных водолазных сборах в акватории Черного моря в Крыму. Он спускался на глубину 10-12 метров и до 40 метров в барокамере.

- В результате в его теле образовались пузырьки свободного газа, а точнее, азота. Это привело к закупорке кровеносных сосудов различных органов. Мужчина чувствовал слабость, боль в мышцах, появились высыпания на коже, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После осмотра врача стало ясно, что болезнь необходимо лечить, но сделать это можно только в стационарном барокомплексе.

- На сегодняшний день барокомплекс Южного РПСО – это уникальный на юге России спасательно-медицинский инструмент. Внутри него искусственно создается необходимое давление для лечения профессиональных заболеваний водолазов, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Уточняется, что в основной принцип лечения – это создание условий, при которых возникло заболевание. Иногда врачи дают даже более сильное внешнее давление, а потом медленно и безопасно снижают его, чтобы провести рассыщение организма растворенным азотом.

Молодой человек сразу же заметил положительный эффект от такого лечения. У него исчезли основные жалобы и уменьшились высыпания на коже.

- Основной причиной возникновения декомпрессионной болезни является нарушение режимов при проведении водолазных спусков. Хотя в данном случае нарушений отмечено не было. Это индивидуальная особенность организма. Такие исключения бывают. К счастью, сейчас все симптомы болезни ушли, - сообщил врач-специалист отдела обеспечения безопасности водолазных работ и работ на акватории ЮРПСО МЧС России Илья Гапонов.

28-летний водолаз рассказал, что профессионально спускается под воду уже более 5 лет. Максимально он погружался на глубину до 40 метров. В барокамере – до 100 метров.