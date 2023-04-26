Андрей Коробка: Кубань - лидер в России по объемам производства сельхозпродукции

Андрей Коробка выступил на агрофоруме-2023. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

В Краснодаре стартовал агрофорум «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки». Его проводит «Комсомольская правда» - Кубань» при поддержке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. На мероприятии выступил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

- Мы знаем, что развитию сельского хозяйства, агропромышленному комплексу уделяется особое внимание губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Потому что мы сегодня не отделяем сельскохозяйственное производство от пищевой перерабатывающей промышленности, это одно единое целое, которое позволяет получать нам высокие результаты, - сказал вице-губернатор Андрей Коробка. - Отмечу, что Кубань из всех регионов страны производит больше всего продукции. В прошлом году эта цифра была - более 600 млрд рублей по сельскохозяйственному производству. Если приплюсовать сюда перерабатывающую промышленность, то мы вышли уже за 1 трлн рублей.

Андрей Коробка отметил, что за этими цифрами стоят современные технологии и, конечно, люди, благодаря которым удается достичь рекордных урожаев.

На Агрофоруме собрались представители власти, финансовые компании и, конечно же, ведущие сельхозпроизводители.

- Многих волнует вопрос - "как мы будем дальше развиваться?". Кубань по уровню технологий опережает многие субъекты. Тем регионам, которые нас копируют, повезло, у них есть возможность посмотреть, есть с чем сравнить, - сказал Андрей Коробка. - Для нас на первый план выходит наука. Мы видим, какие результаты достигнуты в зерновом производстве. Селекция у нас одна из лучших по зерновым - создаем новые сорта, которые дают нам потрясающие результаты. Но без современных технологий и научного подхода эти сорта можно было бы "похоронить".

Во многом благодаря мерам государственной поддержки кубанские предприятия имеют возможность покупать современную технику. Уровень комфорта в ней гораздо выше, соответственно и растут показатели.

- Точное земледелие - наука, которую мы будем познавать долго. Сегодня в 90% хозяйствах есть система параллельного вождения, картография по каждому полю, оценка каждого гектара по плодородию, по приносу урожайности. Это все говорит о том, что мы достигли, - добавил вице-губернатор Андрей Коробка. - В непростых условиях складываются цены на зерновом рынке, на сельхозпродукцию. В первую очередь стоит вопрос о снижении издержек, о применении современных технологий, современных правильных решений. Приведу пример - в 2000-е годы на один гектар в сезон тратили более 140 литров дизельного топлива, сейчас - меньше 90 литров.

Поэтому Андрей Коробка уверен, чтобы не останавливаться на достигнутом, нужно и дальше взаимодействовать с наукой.

- К рекомендациям активно прислушиваются представители зернового производства, потому мы ежегодно показываем отличный урожай. Что касается животноводства, то технология производства комбикормов у нас не совсем современная. Но мы встали на этот путь, идем по нему. Важно отметить, что Кубань всегда будет заниматься животноводством. Получить больших результатов без развития животноводства в зерновом производстве невозможно, - сказал замглавы региона. - Поэтому мы будем развивать в молочной отрасли генетическую составляющую. На базе одного из учебных хозяйств, где расположена ферма, будет создан молочный центр. Он объединит в себе не только научные разработки, но и обучение, распространение практик в хозяйстве.

А для достижения высоких результатов в регионе нужно строить современные предприятия.

- Сырье, которое мы производим, должны научиться перерабатывать в современные продукты, которые востребованы не только в стране, но и за ее пределами. Для Кубани традиционной стала переработка пшеницы, кормовые культуры. Мы привыкли работать на сырьевой базе, но настало другое время - ультрасовременная перерабатывающая промышленность будет являться драйвером развития в агропромышленном комплексе, - отметил Андрей Коробка. - Мы будем придерживаться того, чтобы современные предприятия появлялись на территории Кубани. Кроме того, сохраним научно обоснованный подход, тренд по развитию животноводства. Это даст возможность загрузить производственные площадки, в том числе по птицеводству.

Напомним, в агрофоруме «Умное земледелие: современные агротехнологии и достижения науки» участвуют представители власти, финансовые компании и, конечно же, ведущие сельхозпроизводители.

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Прямая трансляция Агрофорума-2023 по ссылке здесь.